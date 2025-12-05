Рускинята Анастасия Потапова ще играе за Австрия от 2026 г.

Анастасия Потапова, родена в руския град Саратов, ще се състезава за Австрия през следващия сезон на професионалния тенис тур за жени, съобщава агенция Ройтерс. До момента 24-годишната спортистка бе с неутрален статут, какъвто е случаят с останалите представители на Русия и Беларус в света на спорта след началото на войната в Украйна през 2022.

Дария Касаткина (Австралия), Варвара Грачова (Франция), Елина Аванесян (Армения), Мария Тимофеева (Узбекистан) и Натела Дзаламидзе (Грузия) също избраха да представят различна страна от Русия в WТА.

"Радвам се да съобщя, че молбата ми за получаване на австрийско гражданство бе одобрена от местното правителство. От 2026 ще представям моята нова родина Австрия в професионалния тенис тур", написа тя в социалните мрежи, цитирана от агенция Ройтерс.

Потапова бе предупредена официално от WТА през 2023 заради носене на фланелка на футболния Спартак Москва преди мач с Джесика Пегула на Индиъл Уелс. От организацията приеха случая като подкрепа към руските военни действия и тя бе критикувана от полякинята Ига Швьонтек. По-късно Потапова обясни, че е привърженичка на Спартак от 13-годишна и не е искала да провокира никого.

Потапова моментално се превръща в най-високопоставената австрийска тенисистка в професионалния тур със своето 50-о място. След нея е Юлия Грабхер с 94-а позиция, а трета ракета на страната при дамите е Синя Краус със 109-а.