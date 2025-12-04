Тодор Симов: Заслужихме трите точки

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе доволен от победата на тима с 2:0 над Спартак (Варна). Специалистът е на мнение, че успехът е бил заслужен с по-добра игра през целия двубой.

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

“Получи се малко деца вю от мача със Славия. Ние искахме да играем футбол и да градим. Въпреки дефанзивната игра на гостите имахме положения. Мисля, че заслужихме трите точки. Дори след червения картон не изпитахме затруднения. Казахме им да не се водят от емоциите, тъй като само голът ни липсваше преди почивката. За мача с Монтана очакваме да стане един хубав мач и да спечелим”, каза Симов.