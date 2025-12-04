Джамал Мъри отбеляза 52 за Денвър срещу Индиана

Денвър Нъгетс победи Индиана Пейсърс със 135:120 като гост в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Джамал Мъри записа второто си най-добро постижение откъм резултатност с 52 точки, стреляйки при 19 от 25 от игра, включително 10 от 11 успешни опита отдалеч. Това представяне дойде въпреки травма в левия глезен, който Мъри изкриви в предишния двубой на отбора си срещу Далас Маверикс.

⚒️ DENVER TRIO MAKES HISTORY ⚒️



Aaron Gordon - 50 PTS (10/23/25)

Nikola Jokić - 55 PTS (11/12/25)

Jamal Murray - 52 PTS (12/3/25)



Tonight marks the first time in NBA history that three teammates have each recorded a 50-point game within a team’s first 21 games of a season ‼️ pic.twitter.com/werR5YLT3b — NBA (@NBA) December 4, 2025

Никола Йокич се доближи до нов трипъл-дабъл, но остана с 8 борби към 24-те си точки и 13 асистенции.

За Пейсърс Паскал Сиакам се отчете с 23 точки, Андрю Нембхард завърши с 16 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Матюрин - с 15 точки и 7 овладени топки.