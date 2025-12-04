Джамал Мъри отбеляза 52 за Денвър срещу Индиана

Денвър Нъгетс победи Индиана Пейсърс със 135:120 като гост в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
Джамал Мъри записа второто си най-добро постижение откъм резултатност с 52 точки, стреляйки при 19 от 25 от игра, включително 10 от 11 успешни опита отдалеч. Това представяне дойде въпреки травма в левия глезен, който Мъри изкриви в предишния двубой на отбора си срещу Далас Маверикс.
Никола Йокич се доближи до нов трипъл-дабъл, но остана с 8 борби към 24-те си точки и 13 асистенции.
За Пейсърс Паскал Сиакам се отчете с 23 точки, Андрю Нембхард завърши с 16 точки и 7 асистенции, а Бенедикт Матюрин - с 15 точки и 7 овладени топки.