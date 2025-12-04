Популярни
  • 4 дек 2025 | 12:14
Финикс Сънс ще трябва да се справя без звездата си Девин Букър

Звездата на Финикс Сънс Девин Букър ще отсъства поне седмица заради контузия в областта на слабините, съобщи ESPN.

29-годишният гард получи травмата в мача срещу Лос Анджелис Лейкърс, спечелен от Сънс със 125:108. След изследване е станало ясно, че Букър няма да играе минимум в следващите три двубоя от серията с гостувания на тима от Аризона срещу Хюстън Рокетс, Минесота Тимбъруулвс и Оклахома Сити Тъндър.

Този сезон Букър води отбора си по два показателя - с 25 точки и 6,7 асистенции средно на мач.

„Слънцата“ са с баланс от 13 победи и 9 поражения, което ги поставя на 7-о място в Западната конференция.

