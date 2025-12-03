Нотингам увеличи мъките на "вълците"

Нотингам записа четвърта победа в последните си пет мача във всички турнири, след като спечели с 1:0 при гостуването си на Уулвърхамптън. Единственото попадение в мача бе дело на Игор Жезус в 72-ата минута. "Вълците" са на дъното на класирането с актив от две точки, като още чакат първаата си победа за сезона в първенството.

През първото полувреме и двата отбора не отправиха точен удар към вратата на съперника. Попадение на Жезус обаче бе отменено след дълго разглеждане с ВАР. Бразилецът все пак стигна до първия си гол във Висшата лига, след като с глава засече центриране на Омари Хътчинсън. След почивката Уулвс заигра малко по-добре, но по-опасните положения баха пред вратата на домакините и Сам Джонстън трябваше да отразява удари на Неко Уилямс и Хътчинсън.

Снимки: Imago