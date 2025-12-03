Монтана 2003 сломи Студио Загреб за шеста поредна победа в Адриатическата лига

Българският шампион Монтана 2003 се наложи над Студио Загреб с 92:85 (20:13, 24:28, 24:22, 24:22) като гост в хърватската столица в шестия си двубой от редовния сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Така баскетболистките, водени от старши треньора Преслав Пешев, записаха шести пореден успех и оглавяват временното класиране. Съставът от Загреб допусна четвърта поредна и общо пета загуба от шест срещи.

Още утре вечер Монтана 2003 ще гостува на босненския Орлови в следващия си мач от международната надпревара, а след това на 16 декември тимът ще изиграе и гостуването си срещу словенския Цинкарна.

Българският тим имаше превъзходство през по-голямата част от двубоя, макар домакините на два пъти да изравниха. След силна първа част Монтана 2003 поведе с 20:13, но през втората четвърт Студио Загреб съкрати дистанцията и стигна до равенство 41:41 при оставащи 48 до почивката. С тройка на финландката Линда-Лотта Лехторанта шампионките на България имаха аванс от 44:41 след 20 минути игра.

Минута и половина след подновяването на играта пак имаше равенство - 46:46, но Монтана 2003 се откъсна напред, а преди последния период резултатът беше 68:63 за българския състав. До края на срещата Монтана 2003 контролираше събитията на терена и поведе с 13 точки в един момент.

Най-резултатна за успеха беше Линда-Лотта Лехторанта с 25 точки, 8 борби и 6 асистенции. Даниела Морийо-Уолън оформи „дабъл-дабъл“ от 19 точки и 10 борби, а Радостина Христова добави 19 точки и 6 борби. Дения Дейвис-Стюарт се включи с „дабъл-дабъл“ от 16 точки и 11 борби.

За домакините Леа Хайдин завърши с 28 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Следващата среща на Монтана 2003 от българското първенство пък е домакинство срещу Берое на 20 декември.

Снимка: БК "Монтана-2003" / Фейсбук