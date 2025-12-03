Локомотив - Спартак Плевен, здрава битка в Пловдив

Локомотив Пловдив и Спартак Плевен играят в момента помежду си в първия мач от 10-ия кръг на Sesame НБЛ. След 10 минути игра Спартак води в резултата с 26:18.

Пловдивчани ще се опитат да удължат победната си серия в първенството. Играчите на Асен Николов спечелиха последните си три срещи, както и 5 от последните 6. Локомотив записа престижна победа като гост над Рилски спортист, надделя над Академик Бултекс 99 в градското дерби, а в последния си мач срази в София Левски.

Спартак Плевен пък имаше три поредни домакинства, като в тях първо отстъпи драматично пред Ботев Враца, а след това пречупи в много оспорван мач Шумен и сломи Академик Бултекс 99.

Играчите на Тодор Тодоров са спечелили 6 от осемте си срещи до момента.

Първа част:

Двата тима "се захапаха" от първите минути, като Спартак Плевен взе ранен аванс от 7:4. Джейлън МакКлауд започна силно за плевенчани, които поведоха с 11:6, а домакините отговориха с 4 поредни точки. Серия от 7:0 на гостите отвори разлика от 8 точки в края на първата четвърт - 24:16. След края на първия период Спартак води в резултата с 26:18.

Втора част:

Домакините започнаха по страхотен начин втората част и поведоха след серия от 9:0 излязоха напред в резултата - 27:26.

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Тихомир Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

Спартак Плевен: Джейлън МакКлауд, Мартин Русев, Мартин Сотиров, Кавон Скот, Ноел Браун

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg