Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

Вашингтон спечели гостуването си на Лос Анджелис с 3:1 и постигна пета поредна победа в редовния сезон на Националната хокейна лига.

Том Уилсън, Антони Бовилие и Алексей Протас се разписаха, а Александър Овечкин се отличи с две асистенции за успеха, с който столичани събраха 34 точки и се изравниха с лидерите в Източната конференция Каролина и Тампа Бей.

Anthony Beauvillier puts the Capitals in front ☝️ pic.twitter.com/GoS1GpTsue — Sportsnet (@Sportsnet) December 3, 2025

Йеспер Валстед парира 33 удара и за четвърти път в последните си шест мача не допусна гол („шътаут“), а Минесота продължи серията си на 12 мача с точка след 1:0 в залата на Едмънтън. Единственото попадение реализира друг швед – Йонас Бродин, в 13:11 минута на двубоя.

Jesper Wallstedt update:



Now 8-0-2 with 4 SHUTOUTS



Leads the NHL in SV%: ✅

Leads the NHL in GAA: ✅

Leads the NHL in Shutouts: ✅

November Rookie of the Month: ✅

Revenge game against the Oilers: ✅



I hope this run never ends. #mnwild



pic.twitter.com/YYDsYcSRYF — Jack Jablonski (@Jabs_13) December 3, 2025

Отава спечели канадското дерби срещу домакина Монреал с 5:2. Капитанът Брейди Ткачак вкара първия си гол за сезона в третия мач след завръщането си на леда, след като пропусна 20 срещи заради счупен палец на ръката. Ник Сузуки добави гол и асистенция за гостите.

Brady Tkachuk's got his first goal of the season! 🚨 pic.twitter.com/e98jCPCWak — NHL (@NHL) December 3, 2025