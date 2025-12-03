Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:44
  • 200
  • 0
Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

Вашингтон спечели гостуването си на Лос Анджелис с 3:1 и постигна пета поредна победа в редовния сезон на Националната хокейна лига.

Том Уилсън, Антони Бовилие и Алексей Протас се разписаха, а Александър Овечкин се отличи с две асистенции за успеха, с който столичани събраха 34 точки и се изравниха с лидерите в Източната конференция Каролина и Тампа Бей.

Йеспер Валстед парира 33 удара и за четвърти път в последните си шест мача не допусна гол („шътаут“), а Минесота продължи серията си на 12 мача с точка след 1:0 в залата на Едмънтън. Единственото попадение реализира друг швед – Йонас Бродин, в 13:11 минута на двубоя.

Отава спечели канадското дерби срещу домакина Монреал с 5:2. Капитанът Брейди Ткачак вкара първия си гол за сезона в третия мач след завръщането си на леда, след като пропусна 20 срещи заради счупен палец на ръката. Ник Сузуки добави гол и асистенция за гостите.

