  Арсенал
  2. Арсенал
  Арсенал ще се връща към победите

Арсенал ще се връща към победите

  • 3 дек 2025 | 07:02
Арсенал ще се връща към победите

Арсенал и Брентфорд ще се изправят един срещу друг в мач от междинния 14-ти кръг в Премиър лийг. Срещата ще започне в 21:30 часа на стадион "Емиратс" в Лондон, а главен съдия на двубоя ще бъде Тони Харингтън. "Топчиите" са абсолютен фаворит и ще се опитат да се върнат към победите, с което да се утвърдят на върха в класирането.

Арсенал е лидер в таблицата с 30 точки от 13 изиграни мача, като отборът е отбелязал 25 гола и е допуснал само 7. "Топчиите" демонстрират изключителна форма и са в отлична позиция да атакуват титлата титлата. Тимът на Микел Артета разполага с най-стабилната защита, а повече отбелязани попадения от старта на сезона има само Манчестър Сити.

Брентфорд се намира на 10-а позиция с 19 точки и голова разлика 21:20. "Пчелите" са сред най-слабите гости в Премиър лийг, като единствената им победа на чужд терен беше постигната срещу Уест Хам.

Арсенал прекъсна победната си серия с равенство 1:1 срещу Челси през уикенда. Преди това "топчиите" постигнаха впечатляваща победа с 3:1 над Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, както и разгромиха Тотнъм с 4:1 в дербито на Севрен Лондон. Отборът на Артета продължава да има само една загуба през сезона - 0:1 като гост на Ливърпул.

Брентфорд пристигна на "Емиратс" след победа с 3:1 над Бърнли. В предишните си мачове тимът загуби с 1:2 от Брайтън, победи с 3:1 Нюкасъл, отстъпи с 0:2 на Кристъл Палас и разгроми с 5:0 Гримзби в "Карабао Къп".

Арсенал е с няколко сериозни отсъствия преди мача. Ключови защитници като Уилям Салиба и Габриел Магаляеш са контузени, което принуждава Артета да преструктурира защитната линия. В нападение липсва Кай Хавертц, а Леандро Тросар също е аут поради травма Великолепната форма на Деклан Райс продължава да радва феновете на "топчиите".

Брентфорд също има проблеми с контузии, като шест играчи са извън строя, включително Фабио Карвальо. Рийс Нелсън е под въпрос за мача. Игор Тиаго, който е звездата на отбора, ще води атаката на "пчелите" и ще опита да се разпише срещу силната защита на Арсенал.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 12 април 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 1:1 на "Емиратс". Преди това, на 1 януари 2025 г., Арсенал победи Брентфорд като гост с 3:1.

В последните пет срещи между двата отбора Арсенал има осезаемо предимство с 4 победи и 1 равенство.

