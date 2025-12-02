Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10057
  • 16

Утре, сряда, е важен ден за родния футбол. На заседание в Нион се събира Изпълнителният комитет на УЕФА, който ще избира домакините на различни турнири през следващите няколко години. В играта е и България, след като Българският футболен съюз е заявил кандидатура за европейското първенство при юношите до 17 или 19 години през 2028 или 2029 г. Градовете, които нашата страна е посочила за домакинството са Пловдив, Стара Загара и Пазарджик. Така утре следобед ще стане ясно дали Тракийската низина ще приеме най-добрите футболисти на Европа в първенството U17 или U19.

Към днешна дата са ясни домакините на турнирите през следващите две години: при U17 Евро 2026 ще се играе в Естония, а Евро 2027 в Латвия, докато при U19 Евро 2026 е разписано за Уелс, а Евро 2027 за Израел. Припомняме, че през 2015 г. България прие континенталния шампионат до 17 години, който се проведе в Бургас, Стара Загора, Сливен и Созопол. На финала на стадион "Лазур" Франция победи Германия с 4:1 пред близо 15 000 зрители. В момента европейски шампион при тази възраст е Португалия. При U19 пък действащият първенец е Нидерландия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4942
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5264
  • 8
18 млади съдии се включиха в първата част от семинара „Ментори и таланти“

18 млади съдии се включиха в първата част от семинара „Ментори и таланти“

  • 2 дек 2025 | 05:34
  • 1675
  • 0
Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

  • 1 дек 2025 | 23:01
  • 1249
  • 0
Нанков: Тежи ни, че отдавна нямаме победа

Нанков: Тежи ни, че отдавна нямаме победа

  • 1 дек 2025 | 22:10
  • 1315
  • 0
Резултати и голмайстори от 14-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 14-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 1 дек 2025 | 20:33
  • 2037
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4942
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5264
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6657
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6146
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14103
  • 9