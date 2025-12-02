Приказката на Детройт продължава след победа с точка разлика

Детройт Пистънс постигна драматичен успех у дома срещу Атланта Хоукс с 99:98 в двубой от редовния сезон на НБА. Това беше 17-а победа от началото на редовния сезон за „Буталата“ срещу само 4 загуби, а Атланта е с баланс 13-9. Тройка на Никийл Алекзандър-Уокър за Хоукс 1.2 секунди преди края направи резултата 99:98 за Пистънс, а Данис Дженкинс пропусна след това два фаула за домакините и това даде последен шанс на „Ястребите“, но Джейлън Джонсън не успя да реализира 0.1 сек. преди края.

Джейлън Дърън поведе Детройт с 21 точки и 11 борби, а звездата на отбора Кейд Кънингам завърши с 18 точки, 8 асистенции, 8 борби, 6 откраднати топки и 3 чадъра. Осем от точките на Кънингам дойдоха в последните 3 минути и 21 секунди и това беше ключово за успеха на тима.

За Атланта Джейлън Джонсън беше най-резултатен с 29 точки, 7 асистенции и 13 борби. Никийл Алекзандър-Уокър завърши вечерта с 26 точки, стреляйки с 60-процентова успеваемост при 10-те си опита отдалеч, а Ониека Оконгву записа 20 точки, 6 овладени топки и 3 чадъра.

Снимки: Gettyimages