Един от легендарните английски клубове отнесе солидно наказание

Един от най-старите английски клубове - Шефилд Уензди, бе наказан с отнемане на шест точки от актива си заради нарушение на правилата на Английската футболна лига относно финансовите задължения, съобщиха британските медии в понеделник. На отбора, който е в дъното на класирането в Чемпиъншил, бяха отнети още 12 точки през октомври заради финансови проблеми. В момента тимът е с минус 10 точки и е на последно място в класирането, далеч зад 23-ия Норич Сити.

"На Шефилд Уензди ще бъдат отнети шест точки с незабавен ефект за много нарушения на правилника за задълженията за плащане", се казва в позиция на Лигата.

На бившия собственик на клуба Дежфон Чансири е забранено да бъде собственик или директор на който и да клуб през следващите три години. Лигата санкционира клуба и през юни за многобройни нарушения, след като не бяха платени заплатите на футболистите. Клубът, който е на 158 години, се продава.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages