Далас с категорична победа срещу Отава, Каролина се наложи с продължение срещу Калгари

Уайът Джонстън отбеляза четвъртия хеттрик в кариерата си и добави асистенция за четвъртата поредна победа на Далас в НХЛ извоювана след разгром с 6:1 над гостуващия Отава Сенаторс.
Джонстън има 16 гола от началото на сезона и се изравни с другия голмайстор на Далас - Джейсън Робъртсън, който се отчете с гол и две асистенции за победата срещу Отава.
Маврик Бурк и Джейми Бен също се разписаха, а Мико Рантанен добави три асистенции за успеха.
Каролина оглави класирането в Столичната дивизия след победа с 1:0 с продължение срещу Калгари.
Редовното време завърши без голове, а в продължението се разписа Николай Елерс за трудния успех с петия си гол за сезона.
Конър Бедард отбеляза два гола и направи две асистенции, за да помогне на Чикаго за победата с 5:3 срещу лидера в Тихоокеанската дивизия Анахайм.
Тайлър Бертуци, Райън Грийн и Колтън Дах също се разписаха, а Спенсър Найт направи 23 спасявания за Блекхоукс, които бяха в серия от пет поредни загуби.
Вашингтон се наложи с 4:1 при гостуването на Ню Йорк Айлендърс. Том Уилсън отбеляза два пъти, а по едно попадение добавиха Аляксей Протас и Алекс Овечкин за Кепитълс, които спечелиха четири поредни мача и седем от последните си осем.