Джебет и Батоклети в нов сблъсък на крос-кънтри състезание в Мадрид

Младата сензация Шейла Джебет се надява да продължи летящата си форма в крос-кънтри бягането, когато ще поднови съперничеството си със световната сребърна медалистка на 10 000 метра Надя Батоклети от Италия. Двете ще се изправят една срещу друга в неделя на Cross International de la Constitución в Мадрид.

Събитието е шестото състезание от златно ниво в тазгодишния Световен крос-кънтри тур на Световната атлетика.

Това ще бъде вторият сблъсък между двете атлетки за сезона, като Батоклети вече взе надмощие в първата им среща на 23 ноември. Двете се състезаваха на Cross International de Atapuerca в Испания, където Джебет финишира втора с време 22:34 на дистанция от 6.8 км, изоставайки от италианката, която записа 22:21.

Въпреки тази загуба, 19-годишната Джебет пристига в Мадрид в блестяща форма. Тя демонстрира неудържим ритъм на пресечен терен от началото на своята кампания през 2025 г.