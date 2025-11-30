Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джебет и Батоклети в нов сблъсък на крос-кънтри състезание в Мадрид

Джебет и Батоклети в нов сблъсък на крос-кънтри състезание в Мадрид

  • 30 ное 2025 | 14:29
  • 179
  • 0
Джебет и Батоклети в нов сблъсък на крос-кънтри състезание в Мадрид

Младата сензация Шейла Джебет се надява да продължи летящата си форма в крос-кънтри бягането, когато ще поднови съперничеството си със световната сребърна медалистка на 10 000 метра Надя Батоклети от Италия. Двете ще се изправят една срещу друга в неделя на Cross International de la Constitución в Мадрид.

Събитието е шестото състезание от златно ниво в тазгодишния Световен крос-кънтри тур на Световната атлетика.

Това ще бъде вторият сблъсък между двете атлетки за сезона, като Батоклети вече взе надмощие в първата им среща на 23 ноември. Двете се състезаваха на Cross International de Atapuerca в Испания, където Джебет финишира втора с време 22:34 на дистанция от 6.8 км, изоставайки от италианката, която записа 22:21.

Въпреки тази загуба, 19-годишната Джебет пристига в Мадрид в блестяща форма. Тя демонстрира неудържим ритъм на пресечен терен от началото на своята кампания през 2025 г.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Каралис и Бонин потвърдиха участие на турнира в Руан

Каралис и Бонин потвърдиха участие на турнира в Руан

  • 30 ное 2025 | 13:47
  • 425
  • 0
Филипич потвърди участие в силния троен скок в Дортмунд

Филипич потвърди участие в силния троен скок в Дортмунд

  • 30 ное 2025 | 13:14
  • 678
  • 0
Китай спечели наградата за федерация членка на Световната атлетика

Китай спечели наградата за федерация членка на Световната атлетика

  • 30 ное 2025 | 13:01
  • 273
  • 0
Белгиецът Ван де Велде спечели Международната награда за феърплей

Белгиецът Ван де Велде спечели Международната награда за феърплей

  • 30 ное 2025 | 12:51
  • 596
  • 0
Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

Кенийката Джепчумба Бундотич е "Жена на годината" в леката атлетика

  • 30 ное 2025 | 12:38
  • 350
  • 0
Световен и олимпийски медалист в стийпълчейза прекрати кариерата си

Световен и олимпийски медалист в стийпълчейза прекрати кариерата си

  • 30 ное 2025 | 12:23
  • 295
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

  • 30 ное 2025 | 14:58
  • 5702
  • 28
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 995
  • 0
Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

  • 30 ное 2025 | 13:59
  • 5469
  • 8
Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

  • 30 ное 2025 | 15:20
  • 161
  • 0
Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 12820
  • 60
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 14768
  • 134