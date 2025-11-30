Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА III
  3. ЦСКА III загуби от Кюстендил

ЦСКА III загуби от Кюстендил

  • 30 ное 2025 | 11:20
  • 423
  • 0
ЦСКА III загуби от Кюстендил

Третият тим на ЦСКА загуби с 2:3 като домакин от Кюстендил в мач от последния есенен 19-и кръг на Югозападната Трета лига.

„След равностойно начало на мача гостите се възползваха от грешка в нашата защита и откриха резултата в 18-ата минута. ЦСКА обаче бързо успя да се съвземе и в 30-ата минута Иван Дейков направи много добър пробив по дясното крило, след което намери по земя Борислав Бенов, който изравни резултата. Малко след това обаче Даниел Младенов даде нова преднина на гостите, като така завърши и първата част на стадиона в Костенец.

В началото на втората част „армейците“ се опитаха да установят натиск в търсене на ново изравнително попадение, но вместо това при една контраатака в 50-ата минута Младенов вкара втория си гол в мача и увеличи преднината на Кюстендил.

Все пак момчетата на Даниел Моралес не се отказаха и в 85-ата минута получиха дузпа за нарушение срещу Александър Георгиев в наказателното поле. Зад топката застана потърпевшият, който не сбърка и оформи крайното 2:3″, обобщиха от ЦСКА.

След изиграването на есенния дял от шампионата ЦСКА III е на 14-о място с актив от 20 точки.

Съставът на ЦСКА: 31. Станислав Танев, 4. Паоло Ценов (72’ 17. Мартин Ситев), 3. Румен Рангелов (к), 6. Светозар Евтов, 16. Борислав Бенов (84’ 15. Николай Стефанов), 8. Илиан Димитров (60’ 20. Денислав Величков), 7. Иван Дейков, 18. Димитър Петров (72’ 14. Александър Божилов), 27. Калоян Пулев (72’ 2. Иван Настаев), 9. Александър Георгиев, 11. Димитър Урумов.

Резерви: 1. Александър Марков, 15. Николай Стефанов, 17. Мартин Ситев, 10. Кирил Георгиев, 21. Роберто Щилянов, 5. Деян Кирилов, 14. Александър Божилов, 20. Денислав Величков, 2. Иван Настаев.

Старши треньор: Даниел Моралес.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 4534
  • 29
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 10410
  • 106
Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

  • 30 ное 2025 | 07:15
  • 3173
  • 7
Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

  • 30 ное 2025 | 03:23
  • 8840
  • 6
Хикс в Исперих

Хикс в Исперих

  • 29 ное 2025 | 21:58
  • 1879
  • 3
Доростол бие в Търговище

Доростол бие в Търговище

  • 29 ное 2025 | 21:45
  • 1713
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Добруджа

11-те на Славия и Добруджа

  • 30 ное 2025 | 11:25
  • 1099
  • 5
Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 23237
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 10410
  • 106
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 6133
  • 1
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 4534
  • 29
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 5558
  • 4