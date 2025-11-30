ЦСКА III загуби от Кюстендил

Третият тим на ЦСКА загуби с 2:3 като домакин от Кюстендил в мач от последния есенен 19-и кръг на Югозападната Трета лига.

„След равностойно начало на мача гостите се възползваха от грешка в нашата защита и откриха резултата в 18-ата минута. ЦСКА обаче бързо успя да се съвземе и в 30-ата минута Иван Дейков направи много добър пробив по дясното крило, след което намери по земя Борислав Бенов, който изравни резултата. Малко след това обаче Даниел Младенов даде нова преднина на гостите, като така завърши и първата част на стадиона в Костенец.

В началото на втората част „армейците“ се опитаха да установят натиск в търсене на ново изравнително попадение, но вместо това при една контраатака в 50-ата минута Младенов вкара втория си гол в мача и увеличи преднината на Кюстендил.

Все пак момчетата на Даниел Моралес не се отказаха и в 85-ата минута получиха дузпа за нарушение срещу Александър Георгиев в наказателното поле. Зад топката застана потърпевшият, който не сбърка и оформи крайното 2:3″, обобщиха от ЦСКА.

След изиграването на есенния дял от шампионата ЦСКА III е на 14-о място с актив от 20 точки.

Съставът на ЦСКА: 31. Станислав Танев, 4. Паоло Ценов (72’ 17. Мартин Ситев), 3. Румен Рангелов (к), 6. Светозар Евтов, 16. Борислав Бенов (84’ 15. Николай Стефанов), 8. Илиан Димитров (60’ 20. Денислав Величков), 7. Иван Дейков, 18. Димитър Петров (72’ 14. Александър Божилов), 27. Калоян Пулев (72’ 2. Иван Настаев), 9. Александър Георгиев, 11. Димитър Урумов.

Резерви: 1. Александър Марков, 15. Николай Стефанов, 17. Мартин Ситев, 10. Кирил Георгиев, 21. Роберто Щилянов, 5. Деян Кирилов, 14. Александър Божилов, 20. Денислав Величков, 2. Иван Настаев.

Старши треньор: Даниел Моралес.