Джеймс Ето'о: Това беше най-красивият ми гол

Джеймс Ето‘о беше изключително щастлив след успеха на ЦСКА с 4:0 над Спартак (Варна). Халфът се разписа веднъж с блестящ удар от далечна дистанция, но също така и участваше в другите попадения на „червените“.

„Моята цел е да отбелязвам повече попадения и този, който вкарах, е най-красивият ми до момента. Дори по-красив от гола срещу Славия, вкаран от центъра. Шутирах с едно докосване и този гол е по-труден. Не мога да кажа, че тук можем да говорим само за индивидуално качество, тъй като сме колектив. Христо Янев не изисква нещо по-различно от мен. Просто следвам съветите на треньорите, с които работя“.