Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Нордерщет)
  3. Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

  • 29 ное 2025 | 18:47
  • 337
  • 0
Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

Бившият младежки национал на България Емануел Мирчев се завърна на терена, след като мина почти година от контузията му. През есента на миналата година Ману скъса кръстна връзка на дясното коляно, след което беше опериран. Полузащитникът на Айнтрахт (Нордерщет) записа 35 минути на игрището срещу дублиращия тим на Хановер 96.

Срещата завърши 1:1, след като Юлиус Мойзел даде аванс на домакините от Хановер, а сетне Лукас Крюгер изравни от отбора на Мирчев. Така юношата на Хамбургер ШФ дебютира с реми за тима от четвъртото ниво в Германия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33330
  • 63
Живондов остава в щаба на Хьогмо

Живондов остава в щаба на Хьогмо

  • 29 ное 2025 | 10:15
  • 1743
  • 2
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21527
  • 8
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 15989
  • 119
ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

ЦСКА 1948 ще надига глава срещу Берое на завърналия се Хосу

  • 29 ное 2025 | 07:11
  • 2997
  • 3
"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

"Канарчета" и "моряци" излизат в битка за трите точки на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 07:05
  • 5198
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

Спартак (Варна) 0:4 ЦСКА, Кошмара с два бързи гола срещу една от любимите си жертви

  • 29 ное 2025 | 18:54
  • 42471
  • 133
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 34633
  • 32
Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

Барселона 3:1 Алавес, 4 минути добавено време

  • 29 ное 2025 | 18:15
  • 9586
  • 87
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 8352
  • 8
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 33330
  • 63
Осем гола в три мача

Осем гола в три мача

  • 29 ное 2025 | 16:20
  • 21527
  • 8