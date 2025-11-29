Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

Бившият младежки национал на България Емануел Мирчев се завърна на терена, след като мина почти година от контузията му. През есента на миналата година Ману скъса кръстна връзка на дясното коляно, след което беше опериран. Полузащитникът на Айнтрахт (Нордерщет) записа 35 минути на игрището срещу дублиращия тим на Хановер 96.

Срещата завърши 1:1, след като Юлиус Мойзел даде аванс на домакините от Хановер, а сетне Лукас Крюгер изравни от отбора на Мирчев. Така юношата на Хамбургер ШФ дебютира с реми за тима от четвъртото ниво в Германия.