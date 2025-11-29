Популярни
Женската щафета на България започна сезона с класиране в Топ 10, триумф за Франция

  • 29 ное 2025 | 16:10
Женската щафета на България започна сезона с класиране в Топ 10, триумф за Франция

Щафетата на България на 4 х 6 километра при жените записа много добро представяне и зае девето място в Йостерзунд в първия старт за сезона от Световната купа по биатлон.

Българките, които бяха в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, показаха най-добрата стрелба от всички 21 щафети, участващи в днешното състезание, като използваха само три допълнителни патрона и не завъртяха нито една наказателна обиколка.

Това позволи на тима да изпревари силните състави на Германия и Норвегия, които останаха съответно на 11-о и 13-о място.

Щафетата на България измина дистанцията от 24 километра за 1 час, 14 минути и 2.1 секунди, което бе с 2:44.2 минути по-бавно от времето на победителките от Франция.

Жан Ришар, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно приключиха с осем допълнителни патрона, нито една наказателна обиколка и време от 1 час, 11 минути и 17,9 секунди.

Второто място остана за тима на Италия (Доротея Вирер, Микела Карара, Лиза Витоци, Хана Аухенталер), който завъртя една наказателна обиколка и използва девет допълнителни патрона. Италинаките финишираха на 13.8 секунди от Франция.

Място на почетната стълбичка намери и съставът на Чехия (Джесика Ислова, Луцие Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова), който също като Франция използва осем резервни патрона, без да върти наказателна обиколка. Чехкините пристигнаха на 30.8 секунди от победителките.

Швеция, Австрия и Финландия допълниха местата в Топ 6.

Снимки: Imago

