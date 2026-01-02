Популярни
Резултати от НХЛ

  • 2 яну 2026 | 09:34
  • 797
  • 0
Резултати от НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Отава - Вашингтон - 4:3
Юта - Ню Йорк Айлъндърс - 7:2
Лос Анджелис - Тампа Бей - 3:5
Каролина - Монреал - 5:7
Питсбърг - Детройт - 4:3 след продължение
Торонто - Уинипег - 6:5
Чикаго - Далас - 4:3
Сиатъл - Нешвил - 4:1

Лидери в отделните дивизии

Източна конференция Атлантическа дивизия:
Детройт 52 точки, Тампа Бей 51, Монреал 50
Столична дивизия: Каролина 51, Ню Йорк Айлъндърс 48, Филаделфия 47

Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 67, Далас 57, Минесота 55 Тихоокеанска дивизия: Едмънтън 46, Вегас 45, Анахайм 45.

