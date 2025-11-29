Владимир Зографски премина квалификацията в Рука

Единственият българин в елита на световния ски скок Владимир Зографски премина квалификацията на състезанието на голяма шанца в Рука, Финландия. Зографски направи скок от 123,5 метра и заслужи 98 точки от съдиите, които му отредиха 25-о място в квалификацията.

Победител в нея стана австриецът Даниел Чофених с резултат от 130,4 точки. Той направи скок от 140 метра. Втори в квалификацията е норвежецът Халвор Егнер Гранеруд със 124,5 точки, а трети е японецът Рен Никайдо със 119,6 точки.

Квалификацията за това състезание трябваше да се проведе в петък, но бе отложена заради силен вятър в Рука. Днешният старт от Световната купа се очаква да започне по програма в 16:00 часа.

Снимки: Imago