Намери се кой да спре победната серия на Колорадо

  • 29 ное 2025 | 10:46
Минесота прекъсна серията от десет поредни победи на Колорадо, след като се наложи в драматичен мач с 3:2 след изпълнение на дузпи в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Мат Болди отбеляза решителния гол при наказателните удари и донесе успеха на Минесота срещу лидера в редовния сезон Колорадо. С два  гола в редовното време за седмия пореден успех на Уайлд се отличи Кирил Капризов.

Победа с дузпи постигна и съставът на Анахайм с 5:4 срещу Лос Анджелис. Лео Карлсън вкара ключов изравнителен гол за "патоците" в края на редовното време, а при дузпите за Анахайм реализираха Трой Тери и Мейсън Мактавиш.

Филаделфия също спечели след наказателни удари след 4:3 срещу Ню Йорк Айлендърс. Филаделфия поведе с три гола, но допусна изравняване, като успя да спечели при дузпите и запази стопроцентовата си успеваемост с пет победи от пет мача, когато се стига до наказателни удари този сезон.

Питсбърг се наложи над Кълъмбъс с 4:3 след продължение в друга среща от тази нощ. Защитникът Крис Летанг вкара гол в 59-ата секунда след началото на продължението за успеха на "пингвините". Сидни Кросби отбеляза два гола, а веднъж се разписа и Брайън Ръст.

Тампа Бей записа шеста поредна победа след успех с 6:3 срещу Детройт. Яни Гурд вкара два гола, а Дарън Радиш добави гол и две асистенции за Лайтнинг.

Ню Йорк Рейнджърс разгроми Бостън като гост с 6:2. Артьоми Панарин се отличи с гол и три асистенции, докато Мика Зибанеяд отбеляза два гола в рамките на 45 секунди през втория период, за да увеличи преднината на Ню Йорк до 4:0. Владислав Гавриков, Карсън Суси и Алексис Лафрение също се отчетоха с попадения за Рейнджърс.

Каролина постигна втора победа срещу Уинипег за осем дни, този път с категоричното 5:1. Сет Джарвис отбеляза хеттрик, а по веднъж се разписаха Джордан Мартинук и Александър Никишин.

Снимки: Imago

