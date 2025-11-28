Популярни
  • 28 ное 2025 | 10:43
Ботев с важна информация преди домакинството на Черно море

Ботев Пловдив приема Черно море в събота от 15:00 часа на стадион Христо Ботев, а интересът към двубоя е повишен заради специалния гост - Слави The Clashers. Клубът обяви подробна организация за мача, която да улесни феновете още от ранните часове на деня.

Кафе Corner Bar до фен магазина ще отвори в 8:00 часа, а самият магазин - от 10:00. По същото време започва работа и билетната каса откъм ул. Богомил. От 13:00 ч. ще бъдат достъпни паркингът и фен зоната, където привържениците ще могат да се насладят на музика, храни, напитки и присъствието на талисмана Бенкса.

Билетната каса откъм Трибуна Юг също ще започне работа в 13:00 часа, а половин час по-късно ще бъдат отворени вратите на стадиона.

Билети се продават на касите и онлайн през kolezha.bg.

Притежателите на парко карти и официалните гости ще влизат от бариерите на бул. Източен, а закупилите парко билети - от ул. Богомил и ул. Варшава.

