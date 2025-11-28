Силен вятър отложи за събота квалификацията за състезанието в Рука

Тренировката и квалификацията преди съботното състезание на голямата шанца в Рука от Световната купа по ски скок за мъже бяха отложени, съобщиха от Международната ски федерация.

Причината е силен вятър във Финландия, който представлява заплаха за участниците.

Организаторите все още не са обявили в колко часа утре ще бъде квалификацията, но това трябва да се случи в ранните часове на деня, тъй като самото състезание е насрочено за 16:00 часа българско време.