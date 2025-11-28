Популярни
  Силен вятър отложи за събота квалификацията за състезанието в Рука

Силен вятър отложи за събота квалификацията за състезанието в Рука

  28 ное 2025 | 19:41
Силен вятър отложи за събота квалификацията за състезанието в Рука

Тренировката и квалификацията преди съботното състезание на голямата шанца в Рука от Световната купа по ски скок за мъже бяха отложени, съобщиха от Международната ски федерация.

Причината е силен вятър във Финландия, който представлява заплаха за участниците.

"Уикендът в Рука" обещава обичайното зрелище в ски скоковете
"Уикендът в Рука" обещава обичайното зрелище в ски скоковете

Организаторите все още не са обявили в колко часа утре ще бъде квалификацията, но това трябва да се случи в ранните часове на деня, тъй като самото състезание е насрочено за 16:00 часа българско време.

Най-после Лампартер спечели старт в Рука

Най-после Лампартер спечели старт в Рука

  • 28 ное 2025 | 19:11
  • 335
  • 0
Александър Георгиев официално е част от Спартак Москва

Александър Георгиев официално е част от Спартак Москва

  • 28 ное 2025 | 18:08
  • 668
  • 1
Карлсон отново доминира на любимото си трасе в Рука

Карлсон отново доминира на любимото си трасе в Рука

  • 28 ное 2025 | 16:53
  • 621
  • 0
"Уикендът в Рука" обещава обичайното зрелище в ски скоковете

"Уикендът в Рука" обещава обичайното зрелище в ски скоковете

  • 28 ное 2025 | 15:24
  • 514
  • 0
Екатерина Дафовска на 50: Запуших им устите с медала в Нагано

Екатерина Дафовска на 50: Запуших им устите с медала в Нагано

  • 28 ное 2025 | 13:34
  • 1778
  • 1
Легендарната Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей

Легендарната Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей

  • 28 ное 2025 | 11:48
  • 3796
  • 3
Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 11816
  • 22
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 6303
  • 4
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 16409
  • 67
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 16496
  • 36
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 24300
  • 23
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 8419
  • 7