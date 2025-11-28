Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

  • 28 ное 2025 | 15:05
  • 318
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив приема АСВЕЛ Вильорбан в мач от 14-ия кръг на Евролигата. Срещата е на 4 декември (четвъртък) от 21:05 часа в зала "Арена Ботевград", а организаторите вече пуснаха в продажба билетите за баскетболния сблъсък в Ботевград.

Цените на пропуските стартират от 30 евро (58.67 лв.), втората категория е 35 евро (68.45 лв.), като могат да бъдат закупени и билети от 45 евро (88.01 лв.), 60 евро (117.35 лв.), 65 евро (127.13 лв.) и кортсайд места за 150 евро (293.37 лв.)

БИЛЕТИ ЗА МАЧА - ТУК!

Израелският гранд е лидер в класирането в Евролигата с 9 победи и 4 загуби от началото на сезона, а френският тим, който е собственост е на баскетболната легенда Тони Паркър е на последно място в таблицата с баланс 3-10.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

  • 28 ное 2025 | 13:18
  • 748
  • 0
Днес се решава дали Желко Обрадович остава начело на Партизан

Днес се решава дали Желко Обрадович остава начело на Партизан

  • 28 ное 2025 | 10:42
  • 519
  • 0
Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

  • 27 ное 2025 | 22:57
  • 11196
  • 3
Апоел Тел Авив обяви важно решение за домакинските си мачове от Евролигата

Апоел Тел Авив обяви важно решение за домакинските си мачове от Евролигата

  • 27 ное 2025 | 20:41
  • 10072
  • 1
Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

  • 27 ное 2025 | 18:10
  • 2327
  • 0
Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

  • 27 ное 2025 | 17:38
  • 1994
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:0 Арда

Локомотив (Сф) 0:0 Арда

  • 28 ное 2025 | 15:00
  • 2421
  • 3
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 7017
  • 6
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 4630
  • 1
Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

  • 28 ное 2025 | 10:49
  • 12276
  • 13
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 5403
  • 6
Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 119365
  • 391