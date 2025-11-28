Пуснаха билетите за следващия мач на Апоел от Евролигата в България

Отборът на Апоел Тел Авив приема АСВЕЛ Вильорбан в мач от 14-ия кръг на Евролигата. Срещата е на 4 декември (четвъртък) от 21:05 часа в зала "Арена Ботевград", а организаторите вече пуснаха в продажба билетите за баскетболния сблъсък в Ботевград.

Цените на пропуските стартират от 30 евро (58.67 лв.), втората категория е 35 евро (68.45 лв.), като могат да бъдат закупени и билети от 45 евро (88.01 лв.), 60 евро (117.35 лв.), 65 евро (127.13 лв.) и кортсайд места за 150 евро (293.37 лв.)

Израелският гранд е лидер в класирането в Евролигата с 9 победи и 4 загуби от началото на сезона, а френският тим, който е собственост е на баскетболната легенда Тони Паркър е на последно място в таблицата с баланс 3-10.

