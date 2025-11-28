Септември гони първото място на Североизток

Популярни
  • 28 ное 2025 | 09:13
  • 316
  • 0
Септември Тервел се прицелва в първото място за есенния полусезон в Трета Североизточна Лига в любопитен мач срещу Спартак Варна. Срещата е на игрище "Локомотив" във Варна, а победа за тервелци ще означава, че ще зимуват като първенци на североизток. Септември има по-добра голова разлика и води с три точки пред основния си опонент Черноморец Балчик, който приема Ботев Нови пазар. В последния кръг балчиклии са гости на Аксаково, а Септември почива. Срещата във Варна ще бъде пропусната от капитана на Септември Тодор Вълканов. Десният защитник лекува контузия, но ще бъде готов за началото на пролетния полусезон. Халфовете Петър Георгиев и Георги Георгиев също ще пропуснат последния мач на отбора на полусезона. 

/Пламен Трендафилов/

