Септември гони първото място на Североизток

Септември Тервел се прицелва в първото място за есенния полусезон в Трета Североизточна Лига в любопитен мач срещу Спартак Варна. Срещата е на игрище "Локомотив" във Варна, а победа за тервелци ще означава, че ще зимуват като първенци на североизток. Септември има по-добра голова разлика и води с три точки пред основния си опонент Черноморец Балчик, който приема Ботев Нови пазар. В последния кръг балчиклии са гости на Аксаково, а Септември почива. Срещата във Варна ще бъде пропусната от капитана на Септември Тодор Вълканов. Десният защитник лекува контузия, но ще бъде готов за началото на пролетния полусезон. Халфовете Петър Георгиев и Георги Георгиев също ще пропуснат последния мач на отбора на полусезона.

/Пламен Трендафилов/