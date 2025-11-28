Популярни
Добри Козарев: Няма да е лесно в Бургас

  • 28 ное 2025 | 07:33
Гигант (Съединение) играе утре в Бургас с Нефтохимик. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Допуснахме неочаквана грешка в последния ни домакински мач. Трябва веднага да я поправим. Няма да е лесно в Бургас. Нефтохимик и добър отбор, съставен от млади момчета, и опитни играчи. Добре се представят като за новак в групата. Знаем възможностите си. Също и че можем да се справим с всеки съперник. Остава да го демонстрираме на терена“, коментира пред Sportal.bg Добри Козарев, президент на Гигант.

