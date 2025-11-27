Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Болница оправда световен шампион в скока на дължина след допинг скандал

Болница оправда световен шампион в скока на дължина след допинг скандал

  • 27 ное 2025 | 13:19
  • 651
  • 0
Болница оправда световен шампион в скока на дължина след допинг скандал

Записи от охранителни камери в болница помогнаха за изчистването на името на китайския състезател в скока на дължина Уан Дзянан, който беше обвинен в употреба на допинг.

Уан, който е на 29 години, стана първият азиатец, спечелил световна титла в дисциплината, след като постигна 8.36 метра на първенството в Орегон през 2022 г.

През ноември 2024 г. той дава положителна проба за допинг извън състезателен период. В теста му са открити следи от тербуталин – медикамент, използван предимно за лечение на дихателни проблеми при пациенти с астма.

Китайската антидопингова агенция (Chinada) обяви, че наличието на веществото се дължи на пасивно вдишване, докато Уан е придружавал свой роднина в болница за лечение с небулизатор.

Вследствие на това Chinada реши, че спортистът не носи вина или небрежност за нарушението и няма да бъде наказван със спиране на състезателните права.

Решението беше преразгледано от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU), което използва записи от болничните камери и медицински досиета, за да проучи движението на Уан преди допинг теста.

Разследването на AIU включва и мнението на независим научен експерт, който стига до заключението, че "пасивното прехвърляне на веществото към спортиста не може да бъде изключено“.

От AIU също така заявиха, че няма "нищо подозрително“ в документите и видеофайловете, предоставени от китайската агенция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

Чалмърс изрази задоволство от избора на домакин за Игрите на Британската общност през 2030 г.

  • 27 ное 2025 | 13:36
  • 127
  • 0
Муняо се готви за най-силния си сезон досега

Муняо се готви за най-силния си сезон досега

  • 26 ное 2025 | 17:48
  • 322
  • 0
Ще успее ли Костер да предизвика трикратната шампионка Лахти в Тилбург?

Ще успее ли Костер да предизвика трикратната шампионка Лахти в Тилбург?

  • 26 ное 2025 | 17:06
  • 940
  • 0
Обявиха състава на Великобритания и Северна Ирландия за Европейското по крос-кънтри

Обявиха състава на Великобритания и Северна Ирландия за Европейското по крос-кънтри

  • 26 ное 2025 | 16:32
  • 1419
  • 0
Франция остави отворена вратата за Гресие за Европейското по крос-кънтри

Франция остави отворена вратата за Гресие за Европейското по крос-кънтри

  • 26 ное 2025 | 15:42
  • 400
  • 0
Писмо до моята нация – Алекс Роуз

Писмо до моята нация – Алекс Роуз

  • 26 ное 2025 | 15:07
  • 595
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 8654
  • 34
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 5176
  • 16
Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

Алберт Попов говори за олимпийския сезон в "Гостът на Sportal.bg"

  • 27 ное 2025 | 13:58
  • 1393
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6135
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 2407
  • 4
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 5155
  • 0