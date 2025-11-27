Следете НБА със Sportal.bg: Играе се първият мач за този нощ

В ранните часове на 27-и ноември (неделя срещу понеделник) се играят общо 9 мача от програмата на редовния сезон от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в класирането са шампионът Оклахома Сити Тъндър с актив от 17-1 (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 15-2 (Източна конференция).

В полунощ започна първият мач от програмната схема. Той противопоставя шампиона от сезон 2023/2024 Бостън Селтикс и настоящия лидер в Източната конференция Детройт Пистънс.

В 2:00 часа е насрочен двубоят между Шарлът Хорнетс и Ню Йорк Никс.

За 2:30 са предвидени три други мача. В единия от тях Маями Хийт посреща Милуоки Бъкс.

В друг от тях актуалният шампион и лидер на Запад домакинства на Минесота Тимбъруулвс.

Третият противопоставя Торонто Раптърс и Индиана Пейсърс.

Половин час по-късно би трябвало да стартира срещата между Ню Орлиънс Пеликанс и Хюстън Рокетс.

След това предстои пауза от два астрономически часа до началото на следващата група двубои. Така в 5:00 часа трябва да започнат последните три срещи за тази нощ. В едната от тях Голдън Стейт Уориърс посреща Хюстън Рокетс.

Другата е между Портланд Трейл Блейзърс и Сан Антонио Спърс.

Накрая бившият отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс ще спори с Финикс Сънс. “Кралете” изглежда са преодолели тежката криза, в която бяха изпаднали в началото на сезона, и ще опитат да стигнат до трета поредна победа. “Слънцата” от своя страна в предходния си мач бяха спрени от възможността да запишат четвърти последователен успех и сега ще опитат да се върнат на победния път.