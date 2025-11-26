Муняо се готви за най-силния си сезон досега

След силна кампания през 2025 г., увенчана с два подиума в сериите на Световните маратонски мейджъри, Алекзандър Муняо вече се подготвя за още по-големи успехи през сезон 2026. През изминалата година 29-годишният атлет затвърди статута си на една от изгряващите звезди на Кения в маратона с изключителни представяния в Лондон и Ню Йорк.

На 27 април в Лондон той записа време от 2:04:20, за да си осигури трудно извоюваното трето място. Пред него завършиха доминиращият Сабастиан Саве, който спечели с 2:02:27, и угандиецът Джейкъб Киплимо с време 2:03:37.

Няколко месеца по-късно, на 2 ноември в Ню Йорк, Муняо се изкачи с едно стъпало по-високо на подиума, завършвайки втори с 2:08:09 след драматичен фотофиниш, при който той и шампионът Бенсън Кипруто записаха идентични времена.

"За мен 2025-а беше добър сезон. Щастлив съм от начина, по който се разви“, заяви Муняо. "Надявам се 2026-а да бъде още по-добър сезон. Оптимист съм за най-доброто.“

Увереността му произтича и от впечатляващата година в полумаратона.

Той откри сезона си с убедителна победа на полумаратона в Кагава на 2 февруари, постигайки време 59:16, преди да насочи вниманието си към Лондон. По-късно, на 7 септември, той доминира в състезанието Great North Run, като триумфира с победа за 1:00:52.

Муняо за кратко се насочи и към пистата, състезавайки се в Япония, където пробяга 5000 метра за 13:54.19 за трето място и записа 28:00.26 за второ място в друго бягане.

"Ще седна с моя треньор и мениджър, за да видим плановете за 2026 г. и в кои състезания ще участвам. Би било добре да бягам на бързо трасе; просто ще трябва да видим какво ми е подготвила годината.“

Муняо открито посочва двукратния олимпийски шампион в маратона Елиуд Кипчоге като свое дългогодишно вдъхновение.

"Гледам Елиуд и това колко постоянен е в маратона, и това ме мотивира. Чувах за него още преди да започна кариерата си в маратона. Той е модел за подражание за мен. Вярвам, че ако мога да остана постоянен и дисциплиниран в кариерата си, тогава мога да продължа да бягам още дълги години.“

В стремежа си да допринесе за развитието на спорта, Муняо е ментор на шестима атлети, които тренират в Нгонг под ръководството на треньора Питър Мутети.

"В момента имам група от шестима атлети, на които съм ментор. Един от тях, Николас Китунду, триумфира в Сеул.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages