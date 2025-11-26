Популярни
Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

  26 ное 2025
Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

Капитанът на Отава Сенатърс Брейди Ткачук вероятно ще се завърне в игра до края на тази седмица, съобщи старши треньорът Травис Грийн в понеделник.

Нападателят контузи палеца в ръката си още в третия мач от новия сезон в Националната хокейна лига и на 17 октомври претърпя операция.

Въпреки неговото отсъствие, "сенаторите" се представят доста силно от началото на сезона и заемат трето място в класирането в Атлантическата дивизия с 26 точки от 22 мача и изостават само с две точки от лидера Тампа Бей Лайтнинг.

26-годишният Ткачук, който от седмица тренира на пълни обороти, има 191 гола и 216 асистенции за общо 407 точки в 515 мача в редовния сезон. Той има и четири гола и три асистенции в шест мача за купа "Стенли".

