  3. Уанионий загатва за нещо голямо през сезон 2026: Изчакайте и ще видите

Уанионий загатва за нещо голямо през сезон 2026: Изчакайте и ще видите

  • 26 ное 2025 | 13:20
  • 90
  • 0
Уанионий загатва за нещо голямо през сезон 2026: Изчакайте и ще видите

Емануел Уанионий обеща на феновете си, че планира да постигне нещо забележително през 2026 г., като същевременно остана лаконичен по темата за световния рекорд на 800 метра.

Световният шампион на 800 метра за пореден път запази мълчание относно евентуална атака на световния рекорд на Дейвид Рудиша, но намекна, че през 2026 г. ще преследва нещо специално.

Кениецът, който е вторият най-бърз мъж в историята на 800 метра заедно с Уилсън Кипкетер с време 1:41.11, постигнато в Лозана през 2024 г., вярва, че предстои нещо велико.

Той демонстрира постоянство в състезанията на 800 метра, а през 2025 г. успя да достигне нов връх, спечелвайки първата си световна титла при мъжете.

Уанионий записа впечатляващото време от 1:41.86, за да спечели надпреварата пред Джамел Седжати и Марко Ароп. Той е и олимпийски шампион – титла, която завоюва на Игрите в Париж.

В разговор с Лин Уачира, споделен във видео в X, Уанионий изтъкна, че е уверен в способността си да направи "нещо специално“, особено след като попадна във финалния списък на Световната атлетика за лекоатлет на годината при мъжете заедно с Ноа Лайлс.

Кениецът разкри, че световният рекорд на 800 метра е тема, по която не желае да говори, докато треньорът му не даде зелена светлина.

Към момента той е съсредоточен единствено върху това да накара своя треньор, феновете и кенийците да се гордеят с представянето му на световната сцена, надявайки се, че световният рекорд ще дойде като естествено продължение на успехите му.

"На първо място, много съм щастлив от това пътуване и от попадането във финалния списък за атлет на годината. Това ми показва, че искам да направя нещо за следващия сезон. Искам да постигна нещо специално догодина; това е мотивация за мен да се представя добре“, заяви Уанионий.

"Искам да направя нещо специално за моите фенове, треньора и кенийците. Изчакайте и ще видите. Не мога да го спомена сега, но мисля, че искам да се върна при треньора си и да се подготвя за следващия сезон. Не мога да го кажа днес, но на моите сънародници кенийци искам да кажа: ще направя нещо добро догодина, изчакайте и ще видите.“

Снимки: Gettyimages

