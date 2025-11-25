Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

Председателят на Българска федерация ски Цеко Минев заяви, че върху водещите български състезатели в зимните спортове се възлагат огромни очаквания за силно представяне през настоящия олимпийски сезон, но самите спортисти предпочетоха да не се натоварват с такива.

"Предстои ни един много дълъг и тежък сезон с много стартове в Световните купи и Олимпийски игри. Но този сезон е натоварен и с огромни очаквания. Но мисля, че това, което успяваме да направим - и то е видно от резултатите през миналия сезон, мисля, че се движим с едно добро темпо към целите, които сме си поставили. Нещата почват да се случват по правилния начин. Твърдя, че всички наши състезатели са подготвени отлично. Надявам се да постигнем по-сериозни успехи на Олимпиадата и пътят към Милано и Кортина д'Ампецо да бъде осеян с много добри резултати. От това, което се получи миналата година, всички можем да се гордеем. Тези състезатели, които са тук, всички записаха изключителни резултати. Това ни дава повод и желание да надграждаме и да вървим още по-напред”, каза Минев по време на пресконференция в зала "Родина" на Националния стадион "Васил Левски".

“Новият сезон вече започна - Алберт Попов отново е в топ 10 на света, Владимир Зографски е №12 на първата Световна купа по ски скок в Лилехамер, което показва, че той също много е надградил. Той тренира с националния отбор на Германия. За съжаление в България отдавна няма условия за трениране на ски скок, но ние полагаме всички възможни усилия, за да се случва това. Надявам се и направлението сноуборд, което започва стартовете си в края на следващата седмица, да покажат в каква форма са. Знам, че са направи пълноценна подготовка и са в добро физическо състояние", каза още Минев.

"Преди Олимпиадата последното важно състезание за алпийския сноуборд е Световната купа в Банско. Ще се опитаме да спечелим и още някоя друга квота, защото това е последното състезание, на което може да се сдобие някой с квота. Конкуренцията ще бъде огромна и в Банско ще пристигне абсолютно целият световен елит и при мъжете, и при жените. Това е още едно предизвикателство пред нас. За пети път правим Световна купа по сноуборд и се надявам, че опитът, който сме добили, ще ни помогне да направим още едно запомнящо се събитие преди Олимпиадата", заяви още Минев.

"Сезон 2024/25 бе не само стотният на нашата федерация, но и най-успешният в нейната история. Летвата е вдигната много високо. Благодарности на всички, които спомагат за това - Министерството на младежта и спорта и нашите спонсори. Сезонът ще бъде дълъг и има много състезания, на които добри резултати от нашите състезатели. Нашата федерация събира четири съвсем отделни спорта - алпийски ски, сноуборд, ски бягане и ски скок и пожелавам успех на всички тях и да ни дават поводи да се събираме с медиите, за да споделяме успехите на нашите състезатели", добави зам.-председателят на федерацията Георги Бобев.