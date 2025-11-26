Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атирау
  3. Цветелин Чунчуков за своето бъдеще: Вариант е трансфер в България

Цветелин Чунчуков за своето бъдеще: Вариант е трансфер в България

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 1327
  • 4

Цветелин Чунчуков бе поредният гост в „Интервюто на Sportal.bg”. Нападателят говори за приключилия сезон в Казахстан, както и какво следва за него от тук нататък, като уточни, че отборът му всъщност не е изпаднал в по-долна група.

„Около 6-ти кръг се прие нов закон в Казахстан, искат да увеличат отборите от 14 на 16 през следващата година. Реално нашата цел беше да се спаси отборът, ние бяхме предпоследни, а в случая изпада само последният. Договорът ми е до края на този месец. Мисля, че ще се ориентирам някъде в Европа, това е моето желание, но никога не се знае каква оферта ще излезе. Вариант е България, ще изчакам, ще видим какви разговори ще имаме“, завърши той.

Нов отбор за Цветелин Чунчуков
Нов отбор за Цветелин Чунчуков

Чунчуков се върна назад към своя дебют в българското първенство с екипа на Ботев (Пловдив), като разкри подробности и за престоите си в другите българския отбори, сред които Лудогорец, Черно море и Славия.

„Имам доста хубави моменти в Ботев (Пловдив). Повечето, които отидохме в този период, бяхме млади момчета. И реално се възползвахме от този шанс и всеки започна да надгражда. Първият си професионален гол вкарах в Лига Европа, а не в първенството, което е интересно. Отдавам го на младостта, аз отидох в Лудогорец след много силен сезон в Ботев (Пловдив). Отиваш и имаш някакви очаквания, едва ли не всеки мач да си титуляр и малко започваш да се главозамайваш, мисля, че това ми изигра лоша шега", разкри той относно краткия си период в Лудогорец.

"Отидох при Георги Иванов в Черно море. Първите 9 мача аз играех абсолютно всеки двубой и отборът вървеше много добре. След това така стана, че натрупахме няколко загуби и дойде нов треньор. След мача с Левски на "Герена" на следващата тренировка аз си увредих коляното и направих операция. Помня, че бях в София и се възстановявах и те ми се обадиха по телефона, че няма да разчитат на мен. Реално, аз не съм виждал много случаи контузен футболист да се освободи. Но тогава точно господин Венци Стефанов беше разбрал от някъде, че те няма да разчитат на мен. Аз бях с патерици, когато ми се обади. В този момент той ми подаде ръка и след това мисля, че аз му се отплатих. В този период направихме историята на отбора. Спечелихме Купата, станахме трети в България, играхме в Европа“, сподели футболистът.

Затворена ли е вратата за него към националния отбор на България, подробности за престоя му в Румъния и четирите отбора, в които е играл там, тези и още много други интересни неща можете да видите във видеото.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Митов остава в Хебър, но петима играчи напускат тима

Митов остава в Хебър, но петима играчи напускат тима

  • 26 ное 2025 | 09:21
  • 764
  • 2
Хосу Урибе ще спасява закъсалия Берое

Хосу Урибе ще спасява закъсалия Берое

  • 26 ное 2025 | 09:10
  • 1318
  • 1
Национал на Беларус подсилва Арда

Национал на Беларус подсилва Арда

  • 26 ное 2025 | 09:07
  • 633
  • 0
Левски изчиства последни детайли за лагера в Турция

Левски изчиства последни детайли за лагера в Турция

  • 26 ное 2025 | 09:04
  • 786
  • 1
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 1909
  • 1
Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 18 години

  • 25 ное 2025 | 21:53
  • 2199
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 557908
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 6714
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 1909
  • 1
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 4269
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 1636
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 3179
  • 0