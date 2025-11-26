Цветелин Чунчуков за своето бъдеще: Вариант е трансфер в България

Цветелин Чунчуков бе поредният гост в „Интервюто на Sportal.bg”. Нападателят говори за приключилия сезон в Казахстан, както и какво следва за него от тук нататък, като уточни, че отборът му всъщност не е изпаднал в по-долна група.

„Около 6-ти кръг се прие нов закон в Казахстан, искат да увеличат отборите от 14 на 16 през следващата година. Реално нашата цел беше да се спаси отборът, ние бяхме предпоследни, а в случая изпада само последният. Договорът ми е до края на този месец. Мисля, че ще се ориентирам някъде в Европа, това е моето желание, но никога не се знае каква оферта ще излезе. Вариант е България, ще изчакам, ще видим какви разговори ще имаме“, завърши той.

Нов отбор за Цветелин Чунчуков

Чунчуков се върна назад към своя дебют в българското първенство с екипа на Ботев (Пловдив), като разкри подробности и за престоите си в другите българския отбори, сред които Лудогорец, Черно море и Славия.

„Имам доста хубави моменти в Ботев (Пловдив). Повечето, които отидохме в този период, бяхме млади момчета. И реално се възползвахме от този шанс и всеки започна да надгражда. Първият си професионален гол вкарах в Лига Европа, а не в първенството, което е интересно. Отдавам го на младостта, аз отидох в Лудогорец след много силен сезон в Ботев (Пловдив). Отиваш и имаш някакви очаквания, едва ли не всеки мач да си титуляр и малко започваш да се главозамайваш, мисля, че това ми изигра лоша шега", разкри той относно краткия си период в Лудогорец.



"Отидох при Георги Иванов в Черно море. Първите 9 мача аз играех абсолютно всеки двубой и отборът вървеше много добре. След това така стана, че натрупахме няколко загуби и дойде нов треньор. След мача с Левски на "Герена" на следващата тренировка аз си увредих коляното и направих операция. Помня, че бях в София и се възстановявах и те ми се обадиха по телефона, че няма да разчитат на мен. Реално, аз не съм виждал много случаи контузен футболист да се освободи. Но тогава точно господин Венци Стефанов беше разбрал от някъде, че те няма да разчитат на мен. Аз бях с патерици, когато ми се обади. В този момент той ми подаде ръка и след това мисля, че аз му се отплатих. В този период направихме историята на отбора. Спечелихме Купата, станахме трети в България, играхме в Европа“, сподели футболистът.

