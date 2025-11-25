Кения се готви за Лос Анджелис 2028 под сянката на допинга

След Олимпийските игри в Рио през 2016 г. между 400 и 500 атлети от африканската държава са дали положителни допинг проби. Този факт поставя националната антидопингова агенция под засиленото наблюдение на световните организации, които настояват за сътрудничество от страна на местните власти.

През изминалата седмица Националният олимпийски комитет на Кения се събра в Мачакос, за да планира подготовката си за следващите Олимпийски игри, до които остават по-малко от три години. Различни федерации обединиха усилия с цел спечелването на повече медали, след като страната загуби световната си доминация в няколко лекоатлетически дисциплини. Въпреки че срещата беше фокусирана върху избягването на спорове и взаимната подкрепа за постигане на по-добри резултати, проблемът с допинга не беше обсъден по време на тридневния симпозиум. Не бяха установени и единни критерии за справяне с проблема, който засяга кенийските спортисти през последните години, според информация на Athletics Illustrated.

Антидопинговата агенция на Кения (ADAK) наскоро беше добавена към списъка за наблюдение на Световната антидопингова агенция (WADA), както по-рано съобщи ITG. Тя вече беше под радара на световния надзорен орган и след поредица от допинг случаи на 1 октомври избегна на косъм пълна забрана, като вместо това беше поставена под изпитателен срок.

Тъй като не успя да изпълни ключови изисквания, WADA определи ADAK като несъответстваща по време на проверка. Въпреки това, значителна промяна в процедурите ѝ даде на ADAK още една възможност да отстрани недостатъците си.

По време на срещата на кенийския олимпийски комитет миналата седмица Елиуд Кипчоге – двукратен олимпийски медалист в маратона, истинска легенда в спорта и новоназначен представител на атлетите – призова за равно третиране на всички спортове. Междувременно олимпийският и световен шампион на 800 метра Емануел Уанионий говори за дисциплина: "Моето послание към колегите ми атлети е следното: искам те да бъдат отдадени. Работете усилено и останете концентрирани в подготовката за Олимпиадата и Световното първенство.“ Проблемът с допинга, който хвърля сянка върху страната и я държи под подозрение, обаче не беше разгледан в дълбочина.

Въпреки че събитието засегна теми като доброто управление, равенството между половете и подготовката на спортистите, въпросът с допинга не беше разгледан, според местни медии, въпреки продължаващите притеснения относно непрекъснатите случаи. Последният публично известен случай е с атлетката Лидия Черуйот, която получи двугодишно наказание от Отдела за почтеност в леката атлетика (AIU) миналата седмица. Тя не оспори положителния резултат от теста и се отказа от правото си на обжалване.

Athletics Illustrated съобщи и за други случаи, които предизвикаха тревога поради необичайните си обстоятелства. Естер Гитахи твърди, че се е върнала в Кения, за да лекува симптоми на летаргия, умора и болки в ставите, тъй като не е имала здравна застраховка в САЩ. Там ѝ е било казано, че страда от таласемия и е приемала еритропоетин (ЕПО) – напълно забраненo вещество. Това се случва, въпреки че тя притежава магистърска степен по обществено здраве и вероятно е била наясно, че веществото е забранено и разбира неговите ефекти.

Други нашумели случаи допълнително подхраниха напрежението и подозренията. Рут Чепнгетич, победителка в маратона в Чикаго през октомври, и Уилсън Кипсанг, победител в маратоните в Токио, Берлин, Ню Йорк и Лондон (два пъти), получиха четиригодишни наказания за нарушаване на антидопинговите правила. Кипсанг е имал четири пропуска на тестове между април 2018 г. и май 2019 г., като в допълнение е установено, че е манипулирал разследването, предоставяйки фалшиви доказателства.

Сред другите случаи, свързани с ЕПО, са тези на Рита Джепту, победителка в маратоните в Чикаго, Бостън и Милано, през 2014 г., и на олимпийската шампионка Джемима Сумгонг през 2017 г. На следващата година Athletics Kenya обяви, че Асбел Кипроп, спечелил три златни медала от световни първенства и олимпийско злато, е дал положителна проба за същото вещество.

Кенийската атлетическа федерация (Athletics Kenya) стартира информационни програми, включително семинари за млади спортисти относно допинга, корупцията и манипулирането на резултати. Според президента на Световната атлетика Себастиан Коу, африканската държава е постигнала напредък чрез разработването на повече антидопингови тестове и подобряването на системите за разследване.

Компетентните органи са стигнали до заключението, че няма солидни доказателства за институционализиран допинг (независимо дали е "силно усъвършенстван“ или не), а по-скоро за неорганизирана практика, включваща сравнително честа употреба на вещества като ЕПО или нандролон, както се посочва в изявление на WADA.

