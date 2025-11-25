Якоб Маркстрьом направи 32 спасявания за успех на Ню Джърси срещу Детройт

Популярни
Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон
  25 ное 2025 | 09:57
Якоб Маркстрьом направи 32 спасявания и Ню Джърси спечели с 4:3 срещу Детройт Ред Уингс за 29-ата си точка в редовния сезон.

Конър Браун, Тимо Майер, Нико Хишиър и Коди Глас отбелязаха попаденията за "дяволите", които са с точка зад лидера в Столичната дивизия и Източната конференция Каролина Хърикейнс.

Алекс ДеБринкет, Дилан Ларкин и Джеймс ван Римсдайк бяха точни за Ред Уингс, които са втори в Атлантическата дивизия с точка зад Тампа Бей Лайтнинг. Моритц Зайдер записа две асистенции, а Кам Талбът направи 15 спасявания от 19 удара към вратата му.

Тампа спечели с 3:0 срещу Филаделфия Флайърс, след като Андрей Василевски направи 20 спасявания за първия си шътаут за сезона. Никита Кучеров се завърна след контузия и асистира за всички три гола, два от които на Брендън Хагел и един на Антъни Сирели.

Вашингтон Кепиталс изостава на три точки в Столичната дивизия, след като Джейкъб Чикрин се разписа два пъти за победа с 5:1 над Кълъмбъс Блу Джакетс. Том Уилсън и Джон Карлсън завършиха с по гол и асистенция, а Мартин Фехервар отбеляза петото попадение.

С точка назад, но в Атлантическата дивизия, е Флорида Пантърс след победата на шампионите с 8:3 срещу Нешвил Предатърс. Ей Джей Гриър вкара два пъти, а по едно попадение записаха Еван Родригес, Йеспер Боквист, Сам Бенет, Густав Форслинг, Сам Райнарт и Картър Верхеге.

