Якоб Маркстрьом направи 32 спасявания за успех на Ню Джърси срещу Детройт

Якоб Маркстрьом направи 32 спасявания и Ню Джърси спечели с 4:3 срещу Детройт Ред Уингс за 29-ата си точка в редовния сезон.

Конър Браун, Тимо Майер, Нико Хишиър и Коди Глас отбелязаха попаденията за "дяволите", които са с точка зад лидера в Столичната дивизия и Източната конференция Каролина Хърикейнс.

A much-needed win for the #NJDevils . The big hero for me was Jacob Markstrom.



He wasn't top-tier, but he made some tremendous saves, including this one on Patrick Kane, to keep the Devils in front.



He's slowly getting back into a groove and that's hopeful pic.twitter.com/zJnafe9sDF — Neil Villapiano (@thenvpshow) November 25, 2025

Алекс ДеБринкет, Дилан Ларкин и Джеймс ван Римсдайк бяха точни за Ред Уингс, които са втори в Атлантическата дивизия с точка зад Тампа Бей Лайтнинг. Моритц Зайдер записа две асистенции, а Кам Талбът направи 15 спасявания от 19 удара към вратата му.

Тампа спечели с 3:0 срещу Филаделфия Флайърс, след като Андрей Василевски направи 20 спасявания за първия си шътаут за сезона. Никита Кучеров се завърна след контузия и асистира за всички три гола, два от които на Брендън Хагел и един на Антъни Сирели.

Brandon Hagel is on fire🔥



3 Pts (2G/1A) - 4 SOG game in tonight’s 3-0 win over PHI.



21 Pts in his last 14 GP

- 11G/10A

- 44 SOG



Over 19+ TOI in every game but 2 (got hurt in 1)



Elite production after a slow start to the season. #GoBolts



pic.twitter.com/WYjRmr6W1l — Beebs Bondy (@Beebsbondy) November 25, 2025

Вашингтон Кепиталс изостава на три точки в Столичната дивизия, след като Джейкъб Чикрин се разписа два пъти за победа с 5:1 над Кълъмбъс Блу Джакетс. Том Уилсън и Джон Карлсън завършиха с по гол и асистенция, а Мартин Фехервар отбеляза петото попадение.

С точка назад, но в Атлантическата дивизия, е Флорида Пантърс след победата на шампионите с 8:3 срещу Нешвил Предатърс. Ей Джей Гриър вкара два пъти, а по едно попадение записаха Еван Родригес, Йеспер Боквист, Сам Бенет, Густав Форслинг, Сам Райнарт и Картър Верхеге.

A.J. Greer ne perd pas de temps! ⏱️



L'attaquant québécois ouvre la marque pour les @FlaPanthers à la 11e seconde du match! pic.twitter.com/jbQPL3vOEt — LNH (@LNH_FR) November 25, 2025