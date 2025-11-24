Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

Месеци на подготовка, интензивни тренировъчни лагери и снежни сесии по целия свят доведоха до този момент: сезонът за Световната купа по фрийстайл ски на ФИС 2025/26 е само на броени дни. Новата кампания носи наситена и вълнуваща програма, включваща седем състезания в дисциплината бабуни, пет в двойни бабуни, шест във въздушна акробатика (Aerials) и две състезания в смесен отбор във въздушна акробатика, проведени на 10 отличителни локации в Европа, Азия и Северна Америка. Очертава се сезон, изпълнен с разнообразие, силни изяви и състезания от световна класа.

Тази зима има и особено значение, тъй като спортистите се подготвят за кулминацията на годината – Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026. Провеждани по впечатляващите склонове на Ливиньо, олимпийските състезания по фрийстайл ще предложат една от най-зрелищните сцени в спорта и ще дадат на спортистите шанс да покажат незабравими изпълнения в най-важния момент.

Феновете на място отново могат да очакват атмосфера без аналог – топ ниво на конкуренция и уникални преживявания на всяка спирка. За тези, които ще следят от разстояние, целият сезон ще бъде достъпен чрез широко телевизионно отразяване, лайв стрийминг по FIS TV и подсилено присъствие в социалните мрежи, създадено да доближи действието повече от всякога.

Този сезон бележи и началото на нова глава за фрийстайл ските чрез глобалното партньорство на ФИС с Азербайджан, който става официален титулярен партньор на Световната купа по фрийстайл в дисциплините бабуни и въздушна акробатика. Като част от първото по рода си глобално партньорство на ФИС с туристическа дестинация, това сътрудничество има за цел да засили видимостта и подкрепата за тези дисциплини и да помогне за представянето на фрийстайл ските пред нови аудитории по света. Партньорството добавя допълнителен импулс към сезон, който и без това е изпълнен с очакване и възможности.

С всичко подготвено за поредната вълнуваща зима, с нетърпение поставяме началото на това пътешествие и ще следим най-добрите фрийстайл скиори в света в битката им за Кристалните глобуси – и за олимпийските мечти.

Нека се потопим в календара на Световната купа по фрийстайл на FIS за сезон 2025/26, който представя изключителна комбинация от локации и силна конкуренция от атлети, готови да оставят следа в обещаващо да бъде забележително издание.

Календарът за сезон 2025/26

Сезонът стартира далеч на север, на ръба на Северния полярен кръг, където курортът Рука във Финландия ще бъде домакин на откриващото състезание по фрийстайл за впечатляващата 16-а поредна година – от 6 до 8 декември. Тази година началото е с три поредни дни състезания – въздушна акробатика, последвана от два дни бабуни – след като Финландската ски федерация и курортът Рука се намесиха, за да добавят допълнително събитие след някои неочаквани анулирания в декемврийската част на тура. Отново Рука задава тона за една динамична зима.

След това турът се насочва на изток, тъй като Световната купа по въздушна акробатика се завръща в Сикрет Гардън, Китай, на 20–21 декември. Мястото – добре познато от Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 – отново ще приеме както индивидуалните състезания, така и тези за смесени отбори, предоставяйки на атлетите зрелищна сцена точно преди празничната пауза.

След кратка почивка за празниците сезонът превключва на пълна скорост. Тъй като квалификационният период за Милано–Кортина 2026 приключва на 18 януари, северноамериканският тур започва по-рано от обичайното и още от самото начало предлага сериозна доза адреналин.

Първата спирка е Лак-Бопор на 6–7 януари – сърцето на канадската въздушна акробатика, което отбелязва петата си поредна година в календара с две последователни състезания.

Докато атлетите във въздушните дисциплини са в Квебек, състезателите в бабуните се отправят няколко часа на запад за електризиращата нощна атмосфера във Вал-Сен-Ком на 9–10 януари, където бабуни и дуъл бабуни под прожекторите създават един от най-емблематичните уикенди на сезона.

След това прожекторите се насочват към Съединените щати. Лейк Плесид – след блестящото си завръщане миналия сезон – отново ще приеме състезанията по въздушна акробатика и смесени отбори на 11–12 януари, като се очакват големи тълпи на една от най-легендарните локации в спорта. Така в рамките на седем дни в Северна Америка ще се проведат шест състезания – перфектна загрявка за феновете и спортистите.

Северноамериканската част завършва не къде да е, а в Дир Вали – короната на фрийстайл ските. Три вечерни събития, публика от световна класа и финалът на Световната купа по въздушна акробатика гарантират, че квалификационният период за Олимпийските игри ще приключи с максимална интензивност.

Следва моментът, към който се стреми целият сезон: Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026. Един от най-големите акценти е олимпийският дебют на дисциплината двойни бабуни – важен етап за спорта. След успешното тестово събитие в Ливиньо миналата година, както трасето за бабуни, така и това за въздушна акробатика са готови да предложат отлични условия и незабравими изпълнения.

бабуни: квалификации – 10 януари, финал за жени – 11 януари, финал за мъже – 12 януари

Двойни бабуни: финал за жени – 14 януари, финал за мъже – 15 януари

Въздушна акробатика: квалификации – 17 януари, финал за жени – 18 януари, финал за мъже – 19 януари

Смесени отбори във въздушната акробатика: 21 януари

След като олимпийските медали бъдат раздадени, вниманието се връща към последния етап от Световната купа в бабуните, която се премества в Азия.

Турът се завръща в Япония за първи път от 2020 г., с посещение на Нанто, в префектура Тояма, от 28 февруари до 1 март. Трасето в курорта Taira – добре познато от Азиатската купа – ще направи дебюта си в Световната купа, предлагайки на спортистите и феновете свежа и вълнуваща нова спирка.

От Япония турнето продължава към Алмати, Казахстан, където величествените склонове на Шимбулак ще бъдат домакини на състезанията по бабуни и дуъл бабуни на 7–8 март. Със своята драматична природа и силна репутация сред феновете и спортистите от присъединяването си към календара през 2019 г., Шимбулак остава едно от най-запомнящите се места през сезона.

Накрая сезонът достига своя бляскав финал в спиращия дъха планински курорт Шахдаг в Азербайджан на 14–15 март. Разположен високо в Голям Кавказ, Шахдаг бързо се утвърди като водеща зимна дестинация в страната. С модерна инфраструктура, високопланински терен и новото партньорство между FIS и Азербайджан, това място предлага впечатляваща и свежа сцена за стилния завършек на сезона на Световната купа 2025/26.