Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

Унион (Берлин) спечели гостуването си на Санкта Паули с 1:0 в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение бе дело на Рани Кедира в 44-ата минута. Двата тима не предоставиха сериозно зрелище на публиката в мач с малко чисти голови положения.

В края на първата част се случиха най-интересните възможности, когато гостите засилиха сериозно своя натиск. Футболистите на Щефан Баумгарт отправиха няколко опасни центрирания. В крайна сметка Унион стигна до попадението след дълго изпълнен тъч, който бе лошо изчистен, топката попадна на крака на Кедира, който с плътен изстрел реализира и единствения гол в мача. След почивката двата отбора продължиха да имат сериозни проблеми с достигането до чисти голови ситуации. Домакините сериозно подобриха своето представяне и владеенето на топката, но така и не успяха да стигнат до изравнителен гол.

Унион (Берлин) спечели за първи път в последните си четири мача в Бундеслигата и събра 15 точки, които ги поставят на осмата позиция в класирането. Санкт Паули продължава да е в зоната на изпадащите с едва седем точки. Домакините започнаха добре кампанията и не допуснаха поражение в първите си три двубоя в първенството, но от тогава са в серия от осем поредни загуби.

Снимки: Gettyimages