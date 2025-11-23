Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Санкт Паули
  3. Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

  • 23 ное 2025 | 20:51
  • 494
  • 0

Унион (Берлин) спечели гостуването си на Санкта Паули с 1:0 в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение бе дело на Рани Кедира в 44-ата минута. Двата тима не предоставиха сериозно зрелище на публиката в мач с малко чисти голови положения.

В края на първата част се случиха най-интересните възможности, когато гостите засилиха сериозно своя натиск. Футболистите на Щефан Баумгарт отправиха няколко опасни центрирания. В крайна сметка Унион стигна до попадението след дълго изпълнен тъч, който бе лошо изчистен, топката попадна на крака на Кедира, който с плътен изстрел реализира и единствения гол в мача. След почивката двата отбора продължиха да имат сериозни проблеми с достигането до чисти голови ситуации. Домакините сериозно подобриха своето представяне и владеенето на топката, но така и не успяха да стигнат до изравнителен гол.

Унион (Берлин) спечели за първи път в последните си четири мача в Бундеслигата и събра 15 точки, които ги поставят на осмата позиция в класирането. Санкт Паули продължава да е в зоната на изпадащите с едва седем точки. Домакините започнаха добре кампанията и не допуснаха поражение в първите си три двубоя в първенството, но от тогава са в серия от осем поредни загуби.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

  • 23 ное 2025 | 21:32
  • 2861
  • 2
Елче 0:0 Реал Мадрид

Елче 0:0 Реал Мадрид

  • 23 ное 2025 | 22:00
  • 1928
  • 19
Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

  • 23 ное 2025 | 21:50
  • 3308
  • 16
Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

  • 23 ное 2025 | 20:35
  • 892
  • 0
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 13533
  • 18
Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

Митов и Абърдийн нанесоха първа загуба на лидера

  • 23 ное 2025 | 19:30
  • 4626
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 78436
  • 497
Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

Начало на Дерби дела Мадонина: Интер 0:0 Милан

  • 23 ное 2025 | 21:50
  • 3308
  • 16
Елче 0:0 Реал Мадрид

Елче 0:0 Реал Мадрид

  • 23 ное 2025 | 22:00
  • 1928
  • 19
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 7203
  • 16
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 47087
  • 153
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 13533
  • 18