  Българите не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск

Българите не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск

  22 ное 2025 | 22:56
Българите не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск

Българските състезатели не успяха да преминат през репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск (Полша). Надпреварата е олимпийска квалификация за Игрите в Италия през февруари догодина.

На 500 метра Иван Дончев и Асен Гюров получиха наказания съответно в шеста и в 15-а серия, а Максим Максимов остана последен в десета.

На 1500 метра в четвъртфиналните репешажи Стефан-Александър Кюмюрджиев се нареди втори в седма серия с 2:28.624 минути, Гюров е четвърти с 2:29.044 в същата, а Максимов четвърти в девета с 2:52.642 минути.

Щафетата на България отпадна на 1/4-финалите в Световната купа по шорттрек
Щафетата на България отпадна на 1/4-финалите в Световната купа по шорттрек

Победител на 500 и на 1500 метра е Уилям Данджину (Канада) съответно с 40.849 секунди и 2:24.153 минути.

В последния ден на надпреварата утре на 1000 метра Иван Дончев ще участва в четвъртфиналните репешажи.

