  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Щафетата на България отпадна на 1/4-финалите в Световната купа по шорттрек

Щафетата на България отпадна на 1/4-финалите в Световната купа по шорттрек

  • 21 ное 2025 | 20:17
  • 113
  • 0
Щафетата на България за мъже завърши на пето място във втора четвъртфинална серия на 5000 метра на третата за сезона Световната купа по шорттрек в Гданск (Полша). Състезанието е олимпийска квалификация за Игрите в Италия през февруари догодина.

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:29.720 минути и останаха зад тимовете на Италия, Белгия, Полша и Норвегия. Италия и Белгия продължават на полуфиналите.

При мъжете на 1000 метра Иван Дончев достигна до четвъртфиналните репешажи. В предварителните серии Максимов финишира четвърти в първа с 1:30.420 минута, Дончев трети във втора с 1:32.641, а Кюмюрджиев втори в десета с 1:30.628. На репешажите Дончев беше съборен от съперник и не успя да завърши във втора серия, но със съдийско решение продължи напред. Кюмюрджиев се нареди трети с 1:28.656 минути, а Максимов пети с 1:30.207 в пета серия.

Световната купа в Гданск продължава до неделя.

