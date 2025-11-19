Монтана без основния си страж срещу Левски

Монтана се готви усилено за домакинството на Левски без двама от националите си. Нападателят Борис Димитров е част от младежката формация на България до 21 години, която игра снощи срещу Шотландия.

Вратарят Марсио да Роса пък е на лагер с класиралия се за първи път на световното първенство тим на Кабо Верде. Там Роса обаче е претърпял операция по спешност от апендицит. Интервенцията е преминала успешно, но стражът ще остане да се възстановява в родината си. Димитров пък ще се присъедини към Монтана в четвъртък.

Добрата новина за старши треньора Анатоли Нанков е, че контузиите на двама основни футболисти Давид Маленбана и Важебах Сакор отшумяха и те вече тренират на пълни обороти. Очаква се за мача с Левски двамата да започнат титуляри съответно в центъра на защитата и в халфовата линия.

От днес билетите за сблъсъка на "Огоста" са налични и на касите на стадиона.