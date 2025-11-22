Конър Макгрегър съди Sky News за клевета

Звездата на UFC Конър Макгрегър получи разрешение да връчи съдебни документи на Sky News по дело за клевета, след като се твърди, че новинарската медия го е нарекла „изнасилвач“. Това се случва в контекста на гражданско дело, по което той беше признат за виновен по обвинения в сексуално посегателство.
В четвъртък съдия в Ирландия даде разрешение на Макгрегър да предприеме действия срещу Sky News след предполагаем инцидент пред съдебна сграда през 2024 г. Новината беше отразена от множество медии, включително ирландската RTE.
Инцидентът е станал, след като съдебни заседатели признаха Макгрегър за виновен по обвинение, че е извършил сексуално посегателство срещу жена на име Никита Хенд в хотел в Дъблин през 2018 г. Срещу боеца така и не бяха повдигнати наказателни обвинения, но Хенд заведе граждански иск срещу бившия шампион на UFC.
Съдебните заседатели застанаха на страната на Хенд и признаха Макгрегър за виновен в сексуално посегателство, като му наредиха да ѝ изплати обезщетение в размер на 206 000 британски лири (271 742,84 щатски долара), както и да покрие съдебните разноски.
В съда адвокатите на Макгрегър заявиха, че на 22 ноември 2024 г. пред съдебната палата репортер на Sky News го е нарекъл „изнасилвач“ по време на медийна суматоха. Именно това е довело до решението за завеждане на дело за клевета срещу медията.
Според адвокатите на Макгрегър репортерът се е приближил до него с думите: „Извинете, г-н Макгрегър, вие сте изнасилвач, имате ли някаква реакция или извинение към жената в центъра на този случай?“
Законовият срок за завеждане на подобен иск е една година и той е наближавал, което е наложило явяването в съда в четвъртък. Съдията е постановил, че документите ще бъдат подадени до петък, за да може делото да продължи напред.
Този съдебен иск е поредната правна драма за Макгрегър, след като първоначално беше признат за виновен по гражданското дело за предполагаемото сексуално посегателство. Впоследствие Макгрегър подаде жалба, но тя също беше отхвърлена от съда.