Налбантова загуби на 1/4-финалите в Глазгоу

Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия).

19-годишната българка, която е поставената под номер 5 в основната схема, отстъпи пред Джо-юн Ким (Република Корея) в оспорван мач с 18:21, 18:21 за 51 минути.

Във втория гейм Налбантова имаше предимство в резултата, но съперничката й направи серия от 4 поредни точки в края, за да затвори срещата.

Възпитаничката на Стилиян Макарски беше единствената българска състезателка в турнира.