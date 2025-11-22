Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Налбантова загуби на 1/4-финалите в Глазгоу

Налбантова загуби на 1/4-финалите в Глазгоу

  • 22 ное 2025 | 14:04
  • 235
  • 0
Налбантова загуби на 1/4-финалите в Глазгоу

Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия).

19-годишната българка, която е поставената под номер 5 в основната схема, отстъпи пред Джо-юн Ким (Република Корея) в оспорван мач с 18:21, 18:21 за 51 минути.

Във втория гейм Налбантова имаше предимство в резултата, но съперничката й направи серия от 4 поредни точки в края, за да затвори срещата.

Възпитаничката на Стилиян Макарски беше единствената българска състезателка в турнира.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Налбантова постигна втора победа за деня на турнир в Шотландия

Налбантова постигна втора победа за деня на турнир в Шотландия

  • 21 ное 2025 | 21:40
  • 570
  • 0
Успешен старт за Налбантова в Глазгоу

Успешен старт за Налбантова в Глазгоу

  • 21 ное 2025 | 18:53
  • 824
  • 0
Варненското VII СУ "Найден Геров" бе домакин на поредната проява от кампанията "Не на агресията"

Варненското VII СУ "Найден Геров" бе домакин на поредната проява от кампанията "Не на агресията"

  • 21 ное 2025 | 18:24
  • 912
  • 0
НСА отбеляза 83-тата си годишнина с тържествено честване и научен конгрес

НСА отбеляза 83-тата си годишнина с тържествено честване и научен конгрес

  • 21 ное 2025 | 16:46
  • 455
  • 0
Зам.-министър Петър Младенов: Партньорството между ММС и МЦ - Пловдив създава условия за развитието на младите хора

Зам.-министър Петър Младенов: Партньорството между ММС и МЦ - Пловдив създава условия за развитието на младите хора

  • 21 ное 2025 | 16:46
  • 398
  • 1
Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

  • 21 ное 2025 | 15:47
  • 497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

Черно море 0:1 Локомотив (София), защитник откри

  • 22 ное 2025 | 15:02
  • 7324
  • 9
Втора лига на живо: гол за "акулите", Дунав води на Миньоро

Втора лига на живо: гол за "акулите", Дунав води на Миньоро

  • 22 ное 2025 | 14:45
  • 4217
  • 2
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 21524
  • 175
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 17773
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 10986
  • 68
Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

  • 22 ное 2025 | 13:44
  • 1271
  • 1