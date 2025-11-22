Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА ще е на загуба, ако иска да продаде халф

ЦСКА ще е на загуба, ако иска да продаде халф

  • 22 ное 2025 | 11:35
  • 329
  • 0

ЦСКА ще е на загуба, ако се опита да се отърве от халфа Дейвид Сегер през зимата, пише „24 часа“. Нито един клуб, на който е предложен шведът, не е бил съгласен да плати сумата, която “червените” дадоха за него през лятото.

ЦСКА си хареса френско крило на елитни швейцарци
ЦСКА си хареса френско крило на елитни швейцарци

Както е известно, 26-годишният полузащитник пристигна в Борисовата градина през лятото от Йостер за 400 000 евро. А при определени условия сделката можеше да достигне и половин милион от европейската валута. Към момента обаче няма изгледи това да се случи.

Сегер остана неизползвана резерва в последните два мача на ЦСКА. Той има общо 13 мача за "червените" след трансфера си през лятото, като не е вкарал гол, нито е направил асистенция.

Преди да премине в българския клуб, халфът е играл само за отбори в родината си. Той е бил част от Йостер, Осби, Норталие, Стоксунд, Солентуна и Йоребро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

Босът на Локо (Сф) готви сериозни промени в клуба

  • 22 ное 2025 | 09:25
  • 1887
  • 1
Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

Стана ясно защо Локомотив (София) "замрази" Мартин Величков

  • 22 ное 2025 | 09:19
  • 2040
  • 3
Септември не остави никакви шансове на Славия при 17-годишните

Септември не остави никакви шансове на Славия при 17-годишните

  • 22 ное 2025 | 10:51
  • 2471
  • 3
Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 2037
  • 4
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 7604
  • 44
Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

Арда ще опита да спре и ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 07:30
  • 1880
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 ЦСКА 1948

Арда 0:0 ЦСКА 1948

  • 22 ное 2025 | 12:00
  • 1511
  • 8
Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

Ландо Норис спечели мократа квалификация в Лас Вегас, Пиастри едва 5-и

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 11243
  • 1
ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

ЦСКА ще опита да вгорчи дебюта на Херо и да продължи победната си серия

  • 22 ное 2025 | 07:45
  • 7604
  • 44
Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

Димо Тонев: Това е най-успешната година за българския волейбол, Абонданца ще развива младите и няма да разчита на опитните при жените

  • 22 ное 2025 | 08:39
  • 2115
  • 1
Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

Ще се затрудни ли Черно море със софийския Локомотив?

  • 22 ное 2025 | 08:00
  • 2037
  • 4
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 2434
  • 0