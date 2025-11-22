ЦСКА ще е на загуба, ако иска да продаде халф

ЦСКА ще е на загуба, ако се опита да се отърве от халфа Дейвид Сегер през зимата, пише „24 часа“. Нито един клуб, на който е предложен шведът, не е бил съгласен да плати сумата, която “червените” дадоха за него през лятото.

Както е известно, 26-годишният полузащитник пристигна в Борисовата градина през лятото от Йостер за 400 000 евро. А при определени условия сделката можеше да достигне и половин милион от европейската валута. Към момента обаче няма изгледи това да се случи.

Сегер остана неизползвана резерва в последните два мача на ЦСКА. Той има общо 13 мача за "червените" след трансфера си през лятото, като не е вкарал гол, нито е направил асистенция.

Преди да премине в българския клуб, халфът е играл само за отбори в родината си. Той е бил част от Йостер, Осби, Норталие, Стоксунд, Солентуна и Йоребро.