Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Налбантова постигна втора победа за деня на турнир в Шотландия

Налбантова постигна втора победа за деня на турнир в Шотландия

  • 21 ное 2025 | 21:40
  • 191
  • 0
Налбантова постигна втора победа за деня на турнир в Шотландия

Калояна Налбантова постигна втора победа за деня и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия).

19-годишната Налбантова, която е поставената под номер 5 в основната схема, се наложи по-рано днес над представителката на домакините Рейчъл Сугдън с 21:9, 21:14 за 29 минути, след като доминираше изцяло.

Успешен старт за Налбантова в Глазгоу
Успешен старт за Налбантова в Глазгоу

Във втория си двубой българката спечели лесно и срещу канадката Клое Хоан с 21:13, 21:11 за 28 минути.

Утре в спор за място на полуфиналите и гарантиран медал Налбантова ще играе срещу номер 2 Ивон Ли (Германия) и Джо-юн Ким (Република Корея).  

Следвай ни:

Още от Други спортове

Успешен старт за Налбантова в Глазгоу

Успешен старт за Налбантова в Глазгоу

  • 21 ное 2025 | 18:53
  • 529
  • 0
Варненското VII СУ "Найден Геров" бе домакин на поредната проява от кампанията "Не на агресията"

Варненското VII СУ "Найден Геров" бе домакин на поредната проява от кампанията "Не на агресията"

  • 21 ное 2025 | 18:24
  • 612
  • 0
НСА отбеляза 83-тата си годишнина с тържествено честване и научен конгрес

НСА отбеляза 83-тата си годишнина с тържествено честване и научен конгрес

  • 21 ное 2025 | 16:46
  • 375
  • 0
Зам.-министър Петър Младенов: Партньорството между ММС и МЦ - Пловдив създава условия за развитието на младите хора

Зам.-министър Петър Младенов: Партньорството между ММС и МЦ - Пловдив създава условия за развитието на младите хора

  • 21 ное 2025 | 16:46
  • 307
  • 0
Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

Фиружа очаквано на полуфинал на Speed Chess Championship

  • 21 ное 2025 | 15:47
  • 394
  • 0
Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

Премиър Тех се ребрандира с името на компанията на Андрес Иниеста

  • 21 ное 2025 | 13:05
  • 542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Олимпиакос - Париж, страхотна втора четвърт за гръцкия гранд

Олимпиакос - Париж, страхотна втора четвърт за гръцкия гранд

  • 21 ное 2025 | 21:40
  • 2901
  • 0
Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 22729
  • 54
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 21823
  • 27
Евролигата на живо: оспорван мач във Валенсия, Фенербахче води убедително срещу Партизан

Евролигата на живо: оспорван мач във Валенсия, Фенербахче води убедително срещу Партизан

  • 21 ное 2025 | 21:30
  • 1658
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 16220
  • 76
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 11481
  • 10