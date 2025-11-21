Налбантова постигна втора победа за деня на турнир в Шотландия

Калояна Налбантова постигна втора победа за деня и се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в Глазгоу (Шотландия).

19-годишната Налбантова, която е поставената под номер 5 в основната схема, се наложи по-рано днес над представителката на домакините Рейчъл Сугдън с 21:9, 21:14 за 29 минути, след като доминираше изцяло.

Във втория си двубой българката спечели лесно и срещу канадката Клое Хоан с 21:13, 21:11 за 28 минути.

Утре в спор за място на полуфиналите и гарантиран медал Налбантова ще играе срещу номер 2 Ивон Ли (Германия) и Джо-юн Ким (Република Корея).