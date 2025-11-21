Олимпийската шампионка Огунлейе потвърди участие на турнир в родината си

Олимпийската шампионка в тласкането на гюле Йемси Огунлейе ще участва на турнира Sparkassen Shot Put Meeting в Рохлиц на 1 февруари. Състезанието е част от световния атлетически тур в зала.

Преди две години представителката на Германия завърши на второ място в същата надпревара, отстъпвайки единствено на наскоро оттеглилата се от спорта Гонг Лияо от Китай. Организаторите обещават да съберат елитен състав от атлети, които да се изправят срещу олимпийската шампионка на родна земя.

"Това, което е сигурно, е, че ще имаме състезатели от световна класа както при жените, така и при мъжете“, заяви ръководителят на организационния екип Кристиан Сперлинг.

Седмица по-рано Огунлейе ще се състезава и на ISTAF Indoor в Дюселдорф на 24 януари. Това е един от 18-те турнира от Сребърното ниво на Световния атлетически тур в зала (World Athletics Indoor Tour Silver), които ще се проведат в Европа през 2026 г. Те са част от подготовката за Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша от 20 до 22 март.

Междувременно Торбен Блех и Алиса Шмидт също потвърдиха участието си съответно в овчарския скок и бягането на 800 метра на турнира в Ерфурт 2026. Надпреварата е от категорията World Athletics Indoor Tour Challenger и ще се проведе на 13 февруари.

Снимки: Gettyimages