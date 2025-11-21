Росен Крумов: Сред най-силните са

Едноименният тим на Костинброд приема утре Ботев (Ихтиман). Срещата е от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Приемаме един от най-силно представящите се отбори през сезона. Имат добри футболисти и дълга резервна скамейка. Ще обърнем специално внимание на голмайстора им Борислав Балджийски. Това означава тежко изпитание за отбора ни. Ще е битка. От нас зависи дали ще е трудна за противника. Важното е да изиграем с пределна концентрация 90-те минути. Да не повтаряме грешките. Винаги излизаме за победа“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.