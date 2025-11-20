Росарио Сентрал е новият шампион на Аржентина

Росарио Сентрал беше обявен за шампион на Аржентина за 2025 година след безпрецедентна промяна в правилата в края на сезона, решиха в четвъртък по време на специална среща на футболната асоциация на страната от Южна Америка.

Росарио Сентрал спечели титла, след като отборът, където играе бившият национал Анхел ди Мария, завърши редовния сезон на турнирите Апертура и Клаусура с общо 66 точки, с четири пред Бока Хуниорс. Съгласно предишните разпоредби, отборът с най-голям общ брой точки само е придобивал място в турнира Копа Либертадорес.

Платенсе, който спечели Апертура през юни, ще се срещне с шампионите на Клаусура, чиято титла ще бъде определена чрез плейофи, започващи в събота.

"Феновете на Росарио сигурно трябва да са много щастливи", каза носителят на златен медал от Мондиал 2022 Ди Мария.

Росарио Сентрал добави още един трофей към своята история, която включва седем купи от вътрешни турнири и един трофей на КОНМЕБОЛ.