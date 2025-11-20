ООН прие резолюция за олимпийското примирие

Общото събрание на ООН прие резолюция, призоваваща за олимпийско примирие по време на Зимните игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо, съобщава ТАСС.

Проектът за резолюция, озаглавен „Изграждане на мирен и по-щастлив свят чрез спорта и олимпийския идеал“, беше приет с консенсус.

„Трябва да работим заедно, за да отделим спортът от политиката. Това означава, че спортистите трябва да могат да пътуват до страните домакини и да се състезават, вместо да се изправят пред заплахата да останат у дома, защото визите им са били отказани по политически причини“, каза президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри преди гласуването.

Документът се състои от девет точки, първата от които призовава за спазване на Олимпийското примирие през периода от седем дни преди началото на Олимпийските игри до седем дни след закриването на Паралимпийските игри, както и за осигуряване на безопасното преминаване, достъп и участие на спортисти, длъжностни лица и всички други акредитирани лица.

Освен това резолюцията „призовава всички държави членки да сътрудничат с Международния олимпийски комитет и с Международния паралимпийски комитет в усилията им да използват спорта като инструмент за насърчаване на мира, диалога, толерантността и помирението в засегнатите от конфликти райони по време на Олимпийските и Паралимпийските игри и след това“.

Олимпийските игри през 2026 година ще се проведат от 6 до 22 февруари в Милано и Кортина д'Ампецо.