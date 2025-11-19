Локомотив пречупи Академик Бултекс 99 след продължение във вълнуващо пловдивско дерби

Локомотив Пловдив победи с 98:93 след продължение (26:28, 12:12, 30:32, 19:15, 11:6) Академик Бултекс 99 в двубой от осмия кръг на Sesame НБЛ.

Двубоят започна по-силно за "студентите", който имаха аванс от 20:11 след тройка на Райт-Рииво Лаане в първата четвърт. Локомотив постепенно намали изоставането си в резултата и двата отбора се оттеглиха за почивка със само 2 точки преднина за Академик.

Равностойните изяви продължиха и след паузата, когато символичните гости поведоха със 72:68 след кош на Обрад Томич. "Черно-белите" се добраха до продължение след равенство 87:87 след точен изстрел от зоната за три точки на Шоу Андерсън.

В допълнителното време Локомотив Пловдив демонстрира по-успешна стрелба и се поздрави с краен успех при 98:93.

Локомотив е на шесто място в класирането с 11 точки, докато Академик заема девета позиция с 9 точки.

