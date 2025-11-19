Популярни
Берое сломи Левски с разлика

  • 19 ное 2025 | 21:44
  • 278
  • 0
Берое сломи Левски с разлика

Баскетболистите на Берое се наложиха над Левски с 89:76 (25:15, 27:21, 22:23, 15:17) като домакини в спортна зала "Стара Загора“ в двубой от осми кръг на Sesame НБЛ.

Така в шампионата старозагорци имат четири победи и четири загуби до този момент, а столичния тим записа шеста загуба при една победа от началото на сезона.

Берое започна много по-добре срещата от своя съперник и постепенно натрупа преднина, която в моменти достигаше до 9 точки разлика. Минута преди края на първата четвърт Левски намали изоставането си до 5 точки, но домакините бяха по-точни под коша и поведоха с 25:15 след десет минути игра.

Втората част започна с тройка на Айзък Джесъп от Берое, а след това старозагорци продължиха да бъдат по-точни и поведоха с 20 точки разлика за 36:16 след по-малко от две минути игра. До края на тази четвърт резултатността обаче спадна и сирената за край на полувремето дойде при 52:36.

Втората половина започна равностойно и със силна игра на капитана на Берое Милен Захариев, което не позволи на Левски да се доближи в резултата. Гостите все пак спечелиха третата четвърт с 23:22 и десет минути преди края на мача резултатът бе 74:59 в полза на старозагорци.

Последната част бе накъсана с множество нарушения и предложи нервна игра, което се отрази на резултатността. Левски се опитваше да се доближи в резултата със стрелба от зоната за три точки и при оставащи 2:55 минути губеше с 15 точки разлика. Атрактивна забивка на Брет Рийд вдъхнови баскетболистите на Берое, които в заключителните моменти запазиха спокойствие и успяха да победят с 89:76.

Най-резултатни за Берое в срещата бяха Милен Захариев и Брет Рийд. Двамата записаха по 19 точки, а американецът постигна дабъл-дабъл с 12 борби. Дешън Парсънс добави 14 точки. За гостите се отличи Стоян Койнаров, който записа 19 точки и 5 борби Александър Янев добави 13 точки и 7 борби.

В следващия кръг на НБЛ Берое гостува на Черно море във Варна, а двубоят е насрочен за 22 ноември от 19:00 часа. Два дни по-късно баскетболистите на Левски приемат Локомотив (Пловдив) в зала „Триадица“ от 19:15 часа.

СНИМКА: Баскетболен клуб "Берое"// Facebook

